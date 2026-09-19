Anthropic рассматривает возможность выпуска новой ИИ-модели, чтобы противостоять растущей популярности GPT-6 Astra на рынке нейросетей, — с таким планом компания подходит к ожидаемому IPO. По данным трех источников агентства Reuters, обсуждение сроков запуска идет параллельно с публичным призывом главы Anthropic Дарио Амодея замедлить темпы развития технологии во всей отрасли.

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Поводом для беспокойства инвесторов стал успех модели GPT-6 Astra, которую OpenAI выпустила 3 сентября: всего за две недели она стала одной из самых популярных моделей среди корпоративных клиентов компании. По данным платформы учета корпоративных трат Ramp, на Astra приходится около 13% таких расходов против 8% у модели Claude Fable от Anthropic.

На платформе OpenRouter, через которую разработчики распределяют трафик между разными ИИ-моделями, расходы пользователей на продукты OpenAI впервые более чем за два с половиной года превысили расходы на модели Anthropic.

Источники сообщили, что Anthropic оценивает безопасность будущей модели как часть решения о ее выпуске, а также обсуждает баланс между инвестициями в новые релизы и укреплением прибыльности на фоне роста процентных ставок и жесткой конкуренции со стороны разработчиков открытых моделей, прежде всего из Китая. В самой Anthropic от комментариев отказались.

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Часть действующих и потенциальных инвесторов IPO считает, что Astra пока не представляет серьезной угрозы для Anthropic, учитывая масштаб ее позиций на рынке корпоративных ИИ-инструментов и время, которое обычно требуется для смены поставщика у крупных компаний.

К концу июля прогнозируемый годовой доход (ARR) Anthropic достиг $65 млрд против примерно $9 млрд на конец 2025 года, а прогноз годовой выручки увеличился до $190–200 млрд к 2028 году; у OpenAI ARR в июле превысил $40 млрд.

Более серьезным долгосрочным вызовом инвесторы называют распространение открытых моделей, которое снижает стоимость токенов и позволяет компаниям строить собственную ИИ-инфраструктуру. При этом Meta*, один из крупнейших клиентов Anthropic, по данным источников, сокращает использование ее моделей по мере развития внутренних ИИ-разработок.

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На фоне этой конкурентной картины Anthropic сместила план размещения акций на ноябрь вместо ожидавшегося ранее октября: дополнительное время должно позволить компании представить инвесторам финансовые показатели третьего квартала, подтверждающие устойчивые конкурентные позиции даже после запуска Astra.

Ранее участники рынка ожидали, что оценка Anthropic при размещении составит около $2 трлн, а объем привлеченных средств — до $100 млрд, что превысило бы рекорд, установленный SpaceX при выходе на биржу летом 2026 года.

По данным источников WSJ, решение о смещении сроков IPO было принято еще до публичного предупреждения бывшего сотрудника Anthropic, спровоцировавшего широкую дискуссию о слишком быстром развитии ИИ. Собеседники издания допускают, что сроки могут снова измениться.

В ближайшие дни компания планирует провести встречи с потенциальными инвесторами, которые, как ожидается, будут расспрашивать о влиянии возможного замедления темпов выпуска новых моделей на финансовые показатели и целевую оценку компании.

Советники и действующие инвесторы Anthropic настаивают, что более медленный темп релизов не должен существенно повлиять на финансовые перспективы компании, поскольку значительную выручку приносят уже существующие модели; текущий прогноз предполагает более $110 млрд годовой выручки к концу года.

Конкурент Anthropic, OpenAI, тем временем подтвердил, что не планирует IPO до 2027 года, и параллельно ведет ранние переговоры о новом раунде финансирования с потенциальной оценкой выше $1,2 трлн — притом что предыдущий раунд принес компании более $120 млрд. По мнению части инвесторов Anthropic, сопоставимый по объему раунд OpenAI незадолго до размещения Anthropic может снизить спрос на ее акции.

Показательно, что на встрече с ранними инвесторами и партнерами в штаб-квартире Anthropic на прошлой неделе тема IPO почти не поднималась: руководители компании, включая Джареда Каплана, Бенджамина Манна и Андрея Карпатого, вместо этого представили новый продукт Model Hardware Standard, позволяющий ИИ-агентам управлять физическими устройствами — например, микроскопом или роботизированной рукой.

*организация, признанная экстремистской на территории РФ

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