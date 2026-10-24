Anthropic 21 октября представила Claude Duet, отдельное приложение, в котором Claude работает как проактивный агент. Он сам рассказывает пользователю о делах, требующих внимания, выполняет поручения, продолжает работу в отсутствие человека и спрашивает разрешения перед действиями от его имени. Доступ открыт по листу ожидания для подписчиков тарифов Pro и Max в США.

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Приложение работает на iOS, Android и в claude.ai. На время предварительной версии Claude Duet входит в тарифы Pro и Max и расходует общие лимиты. Компания предупреждает, что фоновые проверки тоже учитываются в лимитах, а крупные задачи вроде финансовой модели или презентации требуют больше шагов модели. Продукт построен на модели Claude Opus 5.5. Целевая аудитория сервиса, по словам Anthropic, владельцы малого бизнеса, которым трудно отслеживать все дела.

Каждое утро Claude Duet присылает краткую сводку о главном в подключенных сервисах и в течение дня пишет, только если что-то требует внимания. Подключенные аккаунты он проверяет раз в несколько часов, поскольку постоянные проверки быстро исчерпали бы лимиты тарифа.

Пользователь может настроить, о чем и как часто получать сообщения. Задачи агент выполняет на виртуальной машине с собственным браузером, поэтому ноутбук или телефон не должны быть включены. По завершении или при необходимости проверки приходит уведомление.

Ключевое ограничение связано с действиями. Claude Duet читает, готовит черновики и работает самостоятельно, но перед отправкой сообщения, платежом, подписанием документа и удалением показывает действие и ждет согласия. Торговля ценными бумагами и переводы между счетами недоступны даже с одобрением пользователя.

К агенту можно подключить более 6 тыс. коннекторов и плагинов из Claude Marketplace — среди них Gmail, Slack, Stripe, Gusto, LinkedIn, Docusign, HubSpot, Canva, Shopify и другие. Для покупок используется кошелек Stripe Link с виртуальной картой, где расход подтверждает пользователь, а также Shop Pay. Вход через сохраненные пароли 1Password обещают добавить позже.

В разделе о безопасности Anthropic сообщает, что агент не видит пароли и токены напрямую. Действия проверяет классификатор, тот же, что защищает Claude Code. Для Claude Duet компания добавила отдельный классификатор и системный промпт, которые отклоняют просьбы передать данные высшего уровня чувствительности, включая номера банковских карт и документов, удостоверяющих личность. Сведения о здоровье и личных финансах уходят вовне только по прямому указанию пользователя.

По словам Anthropic, ранняя версия Claude Duet может неверно читать переписки или неточно оценить срочность задач. Основной упор разработчики сделали на рабочие сценарии, поэтому личные поручения, например бронирование билетов, выполняются хуже, а показать пользователю свой браузер агент пока не может.

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