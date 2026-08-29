Anthropic опубликовала исследование о том, как ИИ-системы могут самостоятельно улучшать безопасность работы моделей без участия человека. По данным авторов, автоматизированная система смогла улучшить показатели модели по всем десяти проверенным параметрам нежелательного поведения без ухудшения общей производительности.

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Согласно описанной методике, автоматизированная система изучает доступную научную литературу, предлагает метод коррекции, а затем в течение 30 минут обучает модель по этому методу, постепенно наращивая целевой показатель за несколько этапов.

Эффективные подходы система сохраняет, а неэффективные отбрасывает. Это позволяет проводить за короткое время большое количество экспериментов.

Авторы исследования прямо сравнили результаты автоматизированного подхода с работой специалистов-людей. По их данным, лучший метод автоматизированного исследователя (Automated Alignment Researcher, AAR) в среднем за шесть часов превосходит по эффективности предложения опытных сотрудников.

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В статье также отмечается, что направления исследований, предложенные людьми, не приводили к более высоким результатам по сравнению с автоматизированными.

В работе приведено и сопоставление затрат: час работы AAR через API оценивается примерно в $4 против $150 в час, которые компания платит специалистам-людям.

Авторы называют полученные результаты ранним свидетельством того, что автоматизированное посттренировочное согласование моделей может стать практически применимым в обозримой перспективе.

Одновременно в исследовании указаны ограничения подхода. Эффективность автоматизированной системы напрямую зависит от того, насколько точно используемые тестовые показатели отражают реальные цели согласования моделей.

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Авторы отмечают, что формирование и поддержание таких показателей, а также расширение массива научной литературы, на основе которой обучаются автоматизированные исследователи, остаются трудоемкой задачей.



Работа рассматривается как один из шагов к так называемому рекурсивному самоулучшению ИИ — сценарию, при котором модели способны совершенствовать собственные методы обучения, что в перспективе может снизить роль исследователей-людей в этом процессе.

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