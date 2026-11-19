Американская Anthropic установила мировой рекорд по объему первичного размещения акций, продав ценные бумаги на $81,3 млрд. Компания, которая разрабатывает нейросети Claude, установила цену IPO на уровне $83 за акцию, что соответствует оценке бизнеса примерно в $1,5 трлн с учетом потенциального размытия капитала. Торги на Nasdaq должны начаться 19 ноября под тикером ANT. Размещение превысило предыдущий рекорд SpaceX, которая в июне привлекла около $75 млрд.

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Интерес инвесторов оказался выше первоначальных ожиданий. Anthropic планировала разместить 825 млн акций по цене $70–78, но увеличила предложение до 980 млн бумаг и установила цену выше заявленного диапазона. Из них 956,4 млн акций продает сама компания, а остальные 23,6 млн — существующие акционеры.

Дополнительно организаторы получили право приобрести еще 147 млн акций в течение 30 дней. С учетом отдельного частного размещения на $26 млрд общий объем привлечения капитала может достигнуть $107,3 млрд без реализации дополнительного опциона.

IPO состоялось в непростой период для американского технологического рынка. По данным Financial Times, индекс Nasdaq 100 снизился примерно на 13% относительно октябрьского максимума. Инвесторы опасаются роста долговых обязательств бизнеса из-за расходов на дата-центры и возможного замедления роста прибыли от ИИ-инструментов.

Дополнительную неопределенность создали отставка главы Nvidia Дженсена Хуанга и ограничения на строительство вычислительной инфраструктуры в отдельных штатах. Тем не менее спрос на акции Anthropic позволил провести размещение по рекордной оценке.

Финансовые показатели компании объясняют интерес инвесторов. Согласно проспекту IPO, годовой темп выручки Anthropic по состоянию на конец октября достиг $81 млрд против $71 млрд месяцем ранее. Речь идет о пересчете текущих продаж на год, а не о фактической выручке за 12 месяцев.

Количество корпоративных клиентов с годовыми платежами от $100 тыс. выросло примерно с 1,5 тыс. в конце 2025 года до 11,9 тыс. к сентябрю 2026-го. Одним из основных источников спроса стал Claude Code, который предприятия используют для разработки программного обеспечения.

Однако расширение бизнеса сопровождается значительными затратами. За первые девять месяцев года Anthropic получила операционный убыток около $1,3 млрд. В первом полугодии расходы на вычислительные мощности и инфраструктуру приблизились к $9 млрд, почти в четыре раза превысив показатель годом ранее. Еще $5 млрд пришлось на третий квартал.

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Компания также раскрыла долгосрочные обязательства по аренде и закупке вычислительных ресурсов примерно на $900 млрд, включая $70 млрд в ближайшие 12 месяцев.

Размещение акций позволяет финансировать дальнейшее расширение без сопоставимого увеличения долга, который уже составляет около $6,2 млрд. После IPO и сопутствующих операций объем денежных средств и краткосрочных инвестиций на балансе Anthropic может превысить $200 млрд.

Эти ресурсы необходимы для обучения новых моделей, обслуживания инфраструктурных контрактов и конкуренции с OpenAI, Google и другими разработчиками ИИ.

При этом структура управления Anthropic отличается от традиционных публичных компаний. Организация зарегистрирована как Public Benefit Corporation, поэтому ее руководство должно учитывать не только финансовые интересы акционеров, но и общественную пользу.

Специальный фонд долгосрочных интересов сохраняет механизмы влияния на совет директоров. В проспекте IPO компания предупреждает, что отдельные решения могут выглядеть «необычными» с точки зрения экономики, так как компания ставит на первое место безопасность разрабатываемого ИИ.

Выход Anthropic на биржу станет проверкой устойчивости экономики ИИ. Инвесторы оценили бизнес в $1,5 трлн, несмотря на убытки и обязательства по будущим вычислительным расходам. Теперь компании предстоит регулярно раскрывать финансовые результаты и доказывать, что рост спроса на Claude способен компенсировать стоимость разработки новых моделей.

Успех размещения также может повлиять на планы конкурентов, включая OpenAI, которая рассматривает IPO в 2027 году.

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