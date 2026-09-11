Anthropic обнаружила, что как минимум два крупных китайских разработчика ИИ — Moonshot AI и DeepSeek — перенаправляли часть запросов своих пользователей в Claude, а затем показывали им ответы этой модели под видом ответов собственных нейросетей Kimi и DeepSeek. Пользователи обеих платформ не знали, что их запросы уходят к стороннему разработчику.

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Схему Moonshot Anthropic описывает так: часть запросов, которые пользователи направляли модели Kimi, компания незаметно перенаправляла в Claude, а затем передавала пользователям ответ Claude как ответ собственной модели. Только за десять дней Moonshot перенаправила в Claude около 300 тыс. запросов клиентов, большинство из них обработала модель Opus.

Для маскировки использовалась сеть из 5380 подставных аккаунтов, зарегистрированных преимущественно в Сингапуре и Японии. Среди перенаправленных запросов Anthropic обнаружила обращение пользователя, который запрашивал материалы видеонаблюдения из Чэнду и, по оценке компании, вероятно связан с НОАК, а также запрос инженера, который случайно раскрыл внутренний код и действующие учетные данные нескольких крупных китайских технологических компаний.

DeepSeek применяла похожую схему: компания тоже без ведома клиентов перенаправляла часть их запросов в Claude, а полученные ответы выдавала за результат работы собственных моделей. Трафик поступал через сторонние программные инструменты и агентские среды, включая Claude Code и Claude Agent SDK. За 14 дней в июле 2026 года Anthropic насчитала свыше 12,1 млн таких переадресованных обращений.

Среди них — запрос сотрудника китайской технологической компании с описанием флагманской ИИ-программы, запрос ИТ-специалиста, который работал с базой данных российского государственного ведомства, связанного с министерством обороны (запрос содержал действующие учетные данные для доступа к этой базе), а также запросы инженеров, которые разрабатывали для органов общественной безопасности одного из китайских городов систему сопоставления перемещений граждан с полицейскими базами.

Переадресация запросов к Claude, по данным Anthropic, служила обеим компаниям не только для того, чтобы отвечать своим пользователям. Часть перенаправленных диалогов Moonshot и DeepSeek сохраняли отдельно и затем извлекали из них цепочки рассуждений Claude — для этого обе компании обошли защитный механизм Anthropic, который должен скрывать сырые рассуждения модели от посторонних.

Полученные данные использовались для дообучения собственных моделей: всего с мая по июль 2026 года Anthropic связала с Moonshot свыше 23 млн обращений, а с DeepSeek за июль — свыше 12,1 млн.

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Похожий интерес к данным Claude Anthropic зафиксировала и у других китайских разработчиков, хотя без прямой переадресации живого пользовательского трафика:

Zhipu (бренд Z.ai) напрямую извлекала цепочки рассуждений модели Claude Opus 4.8 через сеть подставных аккаунтов;

Xiaomi прогоняла через Claude уже сохраненные диалоги и сессии программирования собственных пользователей моделей MiMo;

SenseTime покупала у сторонних поставщиков транскрипты диалогов пользователей с Claude;

MiniMax создала для сбора таких данных отдельную прокси-сеть через формально не связанную с ней компанию.

Для противодействия подобным схемам Anthropic усилила классификаторы, которые выявляют попытки извлечения данных, и теперь по умолчанию показывает только краткое изложение внутренних рассуждений Claude вместо полного текста — это снижает ценность перехваченных транскриптов для обучения чужих моделей.

В версии Fable 5.1 появилась защита, которая не позволяет новым аккаунтам API изменять контекст перед рассуждениями модели, а для аккаунтов из стран с ограниченным доступом, включая Китай, Россию и Иран, компания может запросить верификацию личности.

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