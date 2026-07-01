Anthropic начала возвращать пользователям доступ к Claude Fable 5 после снятия экспортных ограничений властями США. Более мощная Claude Mythos 5 пока остается доступной лишь отдельным американским организациям. Одновременно компания выпустила более дешевую модель Claude Sonnet 5 и представила рабочую среду для ученых Claude Science.

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Mythos и Fable

Главным событием стало снятие экспортных ограничений с Claude Fable 5 и Claude Mythos 5, введенных властями США 12 июня. Из-за невозможности оперативно проверять гражданство пользователей Anthropic тогда полностью отключила обе модели. С 1 июля компания вернула Fable 5 на Claude.ai, в Claude Code, Claude Cowork и на платформу для разработчиков. Mythos 5 пока восстановили только для некоторых американских организаций.

Решение властей вызвало споры в технологической отрасли. Anthropic отмечала, что сотрудничала с американскими государственными структурами в сфере тестирования моделей почти два года, однако после конфликта согласилась заметно расширить эту работу. Ограничения также рассматривались на фоне затяжного противостояния компании с администрацией США, но прямых доказательств того, что они стали ответом на публичную критику, нет. Параллельно японская Sakana AI и китайская 360 представили системы Fugu и Tulongfeng, которые сами разработчики сравнивали с передовыми моделями Anthropic.

Claude Sonnet 5

Возвращение доступа к передовым моделям совпало с релизом нового поколения Claude Sonnet. Пятая версия позиционируется как более доступная альтернатива флагманской модели Opus 4.8 с сопоставимыми агентными возможностями — способностью самостоятельно строить планы, использовать браузер и терминал и выполнять задачи без постоянного контроля человека.

Sonnet 5 стала моделью по умолчанию для пользователей бесплатного тарифа Claude и подписчиков Pro, а также появилась в планах Max, Team и Enterprise, Claude Code и API. До 31 августа ее использование через API стоит $2 за миллион входных и $10 за миллион выходных токенов, после чего тариф вырастет до $3 и $15 соответственно. Стартовая цена ниже тарифов Opus 4.8 и GPT-5.5. В сравнении с Gemini 3.1 Pro входные токены стоят одинаково, а выходные у Sonnet 5 дешевле. Gemini 3.5 Flash при этом обходится дешевле обеих моделей.

Sonnet 5 вышла вскоре после предварительного показа GPT-5.6 Sol от OpenAI и релиза Gemini 3.5 Flash от Google. Обе компании также подчеркивали способность своих моделей планировать продолжительную работу и действовать через внешние инструменты. На этом фоне наличие агентных функций постепенно перестает быть преимуществом только флагманских систем, а разработчикам приходится конкурировать по цене, скорости и надежности выполнения задач.

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Claude Science

Третьим продуктом стала Claude Science — рабочая среда для ученых, а не новая ИИ-модель. Приложение объединяет Claude с научными базами, программными пакетами и вычислительными ресурсами. Его запуск сам по себе не дает пользователям расширенного доступа к закрытым возможностям Mythos 5 и не отменяет действующие ограничения для потенциально опасных биологических запросов.

Claude Science получила более 60 готовых навыков и коннекторов для геномики, анализа отдельных клеток, протеомики, структурной биологии и хемоинформатики. Платформа также опирается более чем на 60 научных баз данных. Координирующий агент может подключать вспомогательных специалистов, а отдельный проверяющий модуль анализирует расчеты, ссылки и соответствие графиков исходному коду. Продукт развивает направление Claude for Life Sciences, представленное в октябре 2025 года, и переносит подход Claude Code из разработки программного обеспечения в научную работу.

На том же направлении работают OpenAI и Google DeepMind. В апреле OpenAI представила специализированную модель GPT-Rosalind для биологических исследований и разработки лекарств. Доступ к ней получили проверенные ученые, научные организации и государственные партнеры. Google DeepMind развивает набор инструментов Gemini for Science и отдельные научные модели, включая AlphaFold для исследования структуры белков и AlphaGenome для анализа влияния генетических вариантов.

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