Anthropic сообщила инвесторам, что во втором квартале 2026 года может впервые выйти на операционную прибыль. По данным Wall Street Journal, компания ожидает выручку около $10,9 млрд за квартал — более чем вдвое выше результата предыдущего периода. Эти данные раскрыли инвесторам в рамках нового раунда финансирования.

Рост обеспечил прежде всего спрос на Claude. За последний год продукты Anthropic стали заметнее среди профессионалов — разработчиков, юристов, аналитиков и других специалистов, которые используют ИИ в работе. Параллельно компания расширяет клиентскую базу. В последние месяцы она анонсировала специализированные инструменты для дизайнеров и отдельный сервис для малого бизнеса.

Даже краткосрочный выход в прибыль дает Anthropic сильный аргумент в конкуренции с OpenAI, которая по-прежнему несет крупные расходы. Показательно, что новости о возможной прибыли Anthropic появились почти одновременно с сообщениями о подготовке OpenAI к IPO. Сама Anthropic от комментариев отказалась.

Но прибыльность, судя по всему, может оказаться недолгой. По данным WSJ, уже в следующих кварталах компания рискует снова уйти в минус из-за крупных расходов на вычислительные мощности. В мае Anthropic заключила масштабную сделку на аренду инфраструктуры у SpaceX: стоимость контракта может достигать $1,25 млрд в месяц. Такие затраты неизбежно будут давить на финансовые результаты.

Эта история хорошо показывает главное противоречие рынка ИИ, когда выручка растет очень быстро, но расходы на обучение моделей и вычислительную инфраструктуру растут вместе с ней. Устойчивая прибыльность остается для сектора нерешенной задачей — даже при выручке в десятки миллиардов долларов.

