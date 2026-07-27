Anthropic обратилась к южнокорейской SK Hynix, одному из крупнейших в мире производителей микросхем памяти, с запросом на поставку компонентов для своих будущих чипов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на председателя SK Group Чхве Тхэ Вона, который выступил на одной сцене с гендиректором Anthropic Дарио Амодеи на ИИ-саммите в Сан-Франциско. Чхве назвал примечательными планы разработчика ИИ создать собственные чипы.

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Заявление прозвучало во время визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Кремниевую долину. В Сан-Франциско он провел саммит по искусственному интеллекту и представил «Сан-Францисскую декларацию», в которой обозначил курс на расширение технологического сотрудничества между Южной Кореей и США.

Визит сопровождался серией крупных сделок между южнокорейскими и американскими технологическими компаниями. Nvidia объявила о планах вложить около $1 млрд в Naver и получить 4,5% акций компании. Отдельно Nvidia и SK Group представили ИИ-инициативу стоимостью более $500 млрд, которая охватит строительство дата-центров, поставки и совместную разработку памяти нового поколения.

Параллельно Anthropic продолжила расширять собственную вычислительную инфраструктуру. В ноябре 2025 года компания объявила, что вложит $50 млрд в строительство специализированных дата-центров в Техасе и Нью-Йорке совместно с оператором Fluidstack. В ходе реализации проекта планировалось создать около 800 постоянных рабочих мест и еще 2,4 тыс. — на время строительства.

Впервые о возможной разработке собственного чипа агентство Reuters сообщило в апреле 2026 года. Источники подчеркивали, что проект находился на ранней стадии. Anthropic еще не выбрала конкретную архитектуру, не сформировала профильную команду и могла вовсе отказаться от идеи. На саммите Амодеи не подтвердил эти планы и сообщил лишь о соглашениях по поставкам с Samsung и SK Hynix.

По этому пути ранее пошли другие технологические компании. Google разработала тензорные процессоры TPU, Amazon — чипы Trainium, а Meta* начала развивать линейку ускорителей MTIA. Сама Anthropic при этом уже использовала разные типы оборудования, в том числе TPU Google и чипы Amazon.

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10 июля SK Hynix провела дебютное размещение американских депозитарных расписок на Nasdaq и привлекла $26,5 млрд. В мае того же года компания вместе с Samsung и Micron вошла в число стратегических инфраструктурных партнеров раунда Anthropic серии H. Поэтому обращение за поставками стало новым этапом уже существовавшего партнерства.

Чхве Тхэ Вон заявил, что клиенты стали запрашивать значительно больше памяти, чем ожидалось ранее. В качестве примера он привел недавние переговоры с Nvidia, Anthropic, OpenAI и Broadcom. По его словам, прежние прогнозы спроса, вероятно, придется повысить.

По словам Чхве, Anthropic регулярно уточняла, какие партии чипов будут доступны в будущем, поскольку вслед за разработкой моделей начала расширять собственную вычислительную инфраструктуру. Он также пересказал разговор с гендиректором Broadcom Хоком Таном, который ожидал, что потребности Broadcom в памяти превысят доступные объемы.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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