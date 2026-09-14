Anthropic PBC сообщила ограниченному кругу акционеров, что рассчитывает второй квартал подряд завершить со скорректированной операционной прибылью. Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times.

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Скорректированный показатель не учитывает отдельные разовые и исключительные расходы. Валовая маржа Anthropic превышает 80%, если не учитывать выплаты партнерам по соглашениям о разделении выручки (в том числе Amazon) и расходы на обучение ИИ-моделей.

Данные о прибыльности появились на фоне подготовки Anthropic к IPO. Компания рассчитывает по объему размещения как минимум сравняться с рекордным выходом SpaceX на биржу ранее в 2026 году, который оценивался в $86,3 млрд. Площадкой для листинга Anthropic выбрала Nasdaq, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В 2026 году разработчики ИИ активно ищут деньги сразу на нескольких рынках — через размещение акций, выпуск облигаций и выход на биржу. Компаниям приходится финансировать огромные капитальные затраты, прежде всего из-за растущей потребности в вычислительных мощностях.

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По данным Bloomberg, уже в сентябре Anthropic рассчитывает закрыть сделку по возобновляемой кредитной линии объемом $15 млрд.

Вместе с интересом инвесторов к ИИ растут и опасения по поводу слишком быстрого развития технологии. Гендиректор Anthropic Дарио Амодей, глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск призвали замедлить темпы разработки ИИ-моделей, указывая на растущие риски. Альтман также заявил в интервью Fortune, что OpenAI не планирует выходить на биржу в этом году в том числе из соображений безопасности.

По данным Bloomberg, годовой темп выручки Anthropic уже превышает $65 млрд — более чем в семь раз выше уровня, зафиксированного в конце прошлого года.

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