Некоторые писатели, ожидающие выплат по громкому делу Anthropic о нарушении авторских прав, столкнулись с новой проблемой. На их деньги начали претендовать издательства, а в отдельных случаях — даже литературные агенты.

Alex Shuper, Unsplash

О возможных ошибках при распределении денег стало известно после того, как авторы начали получать уведомления с указанием получателя выплаты. Некоторые писатели обнаружили, что издательства претендуют на деньги за книги, права на которые давно вернулись авторам. В других случаях издатели требуют всю сумму, хотя по условиям соглашения им полагается только половина.

Речь идет о коллективном иске авторов против Anthropic из-за использования их книг для обучения ИИ. Суд при этом разделил две вещи: само обучение модели на произведениях, защищенных авторским правом, может быть законным, а получение их копий из пиратских источников — нет. Именно способ получения книг стал основанием для претензий к Anthropic и последующего соглашения на $1,5 млрд.

В июле 2026 года суд окончательно утвердил условия соглашения. Теперь $1,5 млрд предстоит распределить между правообладателями почти 500 тыс. книг.

По условиям соглашения за каждое произведение предусмотрено по $3 тыс. Если книга по-прежнему издается традиционным издательством, автор и издатель делят эту сумму поровну. Если же писатель выпустил книгу самостоятельно или издатель уже вернул ему права, все $3 тыс. должны достаться автору.

И именно с определением правообладателя теперь возникли основные сложности.

Писательница Эйприл Генри, например, заявила, что HarperCollins потребовал выплату за одну из ее книг, хотя договор с издательством был расторгнут как минимум 17 лет назад. В том же уведомлении HarperCollins, по ее словам, неожиданно указали и как ее работодателя, хотя Генри никогда не была сотрудницей издательства.

С похожими историями столкнулась и Виктория Штраус, автор блога Writers Beware: за последние дни к ней обратились сразу несколько писателей. Они описывают один и тот же сценарий — издатели требуют деньги за произведения, права на которые им больше не принадлежат, либо претендуют на всю выплату, хотя по соглашению должны получить только половину.

При этом Штраус призывает не спешить с выводами и не обвинять издательства в намеренной попытке забрать чужие деньги. Причиной, по ее мнению, могут быть устаревшие базы данных и ошибки в документах. Некоторые издательства уже признали неточности и обратились к Anthropic с просьбой исправить информацию.

Такую версию поддерживает и глава Гильдии авторов Мэри Расенбергер. В комментарии The New York Times она заявила, что не видит в происходящем сознательной попытки издателей обмануть писателей. По ее мнению, ошибки могли возникнуть из-за сложного механизма распределения выплат и плохо учтенных изменений в правах на книги.

Но вопросы возникли не только к издателям. По словам Штраус, на часть выплат претендуют и некоторые литературные агентства. Авторов это особенно возмутило. Агенты представляют их интересы, но сами не владеют правами на книги.

Писательница Кортни Милан высказалась еще жестче: она заявила, что не понимает, на каком основании некоторые агенты вообще претендуют на долю выплат Anthropic.

Авторы могут оспорить требования издателей и других претендентов и добиться пересмотра решения о том, кому достанется выплата. Ключевой здесь считается дата 10 августа 2022 года — в соглашении она указана как дата загрузки книг. Если права вернулись автору до этого момента, он может претендовать на всю сумму.

Пока неизвестно, насколько масштабной оказалась проблема и сколько выплат распределили неправильно. Штраус признает, что поступившие к ней обращения — лишь небольшая часть от общего числа участников соглашения. Однако похожие жалобы уже заставляют авторов внимательнее проверять, кому именно должны достаться деньги.

В итоге соглашение, которое должно было компенсировать авторам использование их книг Anthropic, породило новый спор. Теперь писателям приходится разбираться не только с размером выплат, но и с тем, кто вообще имеет право на эти деньги.

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