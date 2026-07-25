Компания Anthropic представила новую флагманскую модель Opus 5 — обновление тяжелой линейки, которое вышло всего через два месяца после Opus 4.8, доступной с 28 мая.

Anthropic

По ряду тестовых показателей новая модель обходит более крупную Fable 5, хотя формально уступает ей по размеру. При этом Opus 5 дешевле в использовании и подпадает под меньшее число ограничений, что делает ее предпочтительным выбором для большинства задач.

В анонсе компания сделала акцент на способности модели проверять собственную работу и доводить решение задачи до результата методом последовательных итераций. В качестве примера в Anthropic привели тест, в котором Opus 5 самостоятельно написала пайплайн компьютерного зрения по неполному техническому заданию.

Opus 5, как и ее предшественница, не подпадает под 30-дневную политику хранения данных, которая действует для моделей Fable и Mythos и ранее вызывала непонимание у пользователей, чувствительных к вопросам конфиденциальности.

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Ограничения сохраняются в сфере кибербезопасности: модель не может использоваться для поиска уязвимостей в бинарных файлах программ, тогда как поиск уязвимостей в исходном коде остается разрешенным, поскольку такая задача чаще носит защитный характер.

По оценке Anthropic, классификаторы безопасности будут срабатывать для Opus 5 на 85% реже, чем для Fable 5 — компания объясняет это менее строгим режимом контроля для менее мощной модели.

Одновременно с запуском Opus 5 компания представила бета-функцию Automatic Fallbacks: при срабатывании классификатора безопасности запрос пользователя автоматически переадресуется на менее мощную модель вместо возврата сообщения об ошибке, что должно снизить число отказов в ответах для пользователей API.

Запуск Opus 5 продолжает серию обновлений линейки моделей пятого поколения: в июне 2026 г. Anthropic уже выпустила Mythos 5, Fable 5 и Sonnet 5. Необновленной пока остается только самая младшая модель Haiku.

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