Китайская компания Moonshot AI представила новую флагманскую модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров. Компания называет ее первой открытой моделью класса 3T. Kimi K3 рассчитана на длительные задачи в программировании и работу со знаниями, способна анализировать изображения и поддерживает контекстное окно объемом 1 млн токенов.

Moonshot AI

Согласно внутренним тестам Moonshot AI, по общей производительности Kimi K3 лишь немного уступает ведущим проприетарным моделям — Claude Fable 5 от Anthropic и GPT 5.6 Sol от OpenAI. При этом она показала результаты, близкие к лучшим в отрасли, и обошла остальные участвовавшие в сравнении открытые модели в большинстве тестов.

Архитектура Kimi K3 использует два новых компонента — Kimi Delta Attention (KDA) и Attention Residuals (AttnRes). По задумке разработчиков, они должны повысить эффективность обработки информации по мере увеличения длины последовательностей и глубины модели.

Разработчики также расширили механизм Mixture of Experts, который позволяет задействовать при выполнении задачи не всю модель, а лишь несколько специализированных блоков, или «экспертов». В Kimi K3 одновременно используются 16 из 896 таких блоков. По оценке Moonshot AI, вместе с другими архитектурными изменениями это повысило эффективность масштабирования примерно в 2,5 раза по сравнению с Kimi K2.

В тестах по оптимизации GPU-ядер и созданию компиляторов Kimi K3 показала результаты, сопоставимые с Claude Fable 5. По данным Moonshot AI, в этих же испытаниях модель заметно обошла Claude Opus 4.8, GPT 5.6 Sol и GPT 5.5.

Во время испытаний Kimi K3 самостоятельно оптимизировала операцию AttnRes, сократив время ее выполнения с 283,6 до 114,4 мс. Кроме того, модель создала компактный компилятор MiniTriton, который, по данным Moonshot AI, не уступает по производительности существующим промышленным решениям.

Kimi K3 уже доступна через веб-сервис, десктопное приложение Kimi Work, инструмент для разработчиков Kimi Code и API компании. Пока модель работает только в режиме максимального объема вычислений, а облегченные режимы появятся позднее. Полные веса Moonshot AI обещает опубликовать до 27 июля 2026 года.

Работа с Kimi K3 через API будет стоить $0,3 за 1 млн входных токенов из кэша, $3 за тот же объем входных токенов без кэша и $15 за 1 млн выходных токенов. По данным компании, в задачах программирования доля кэш-попаданий превышает 90%.

В Moonshot AI признают, что у Kimi K3 остаются слабые места. Модель зависит от сохранения истории рассуждений и иногда проявляет излишнюю инициативу при выполнении длительных задач. Если запрос допускает несколько трактовок, она может самостоятельно принимать решения за пользователя. Разработчики также отмечают, что по удобству работы Kimi K3 пока заметно уступает Claude Fable 5 и GPT 5.6 Sol.

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