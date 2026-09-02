Anthropic представила две версии новой модели Claude с разными уровнями доступа. Fable 5.1 выпустили на всех платформах, а Mythos 5.1 оставили для проверенных специалистов и организаций из сфер кибербезопасности и биологических наук.

Unsplash

Fable 5.1 и Mythos 5.1 используют одну базовую модель, но отличаются настройками безопасности. Mythos 5.1 получила более гибкие ограничения для профессиональных задач в кибербезопасности и биологических науках, поэтому доступ к ней предоставляют только проверенным специалистам и организациям.

При оплате по токенам Fable 5.1 должна обходиться примерно на 25% дешевле при типовых нагрузках и до 45% дешевле при сложных агентных задачах. Экономию Anthropic связывает со снижением на 75% стоимости повторного чтения сохраненного контекста. Во внутренних тестах компании новая модель также обошла Fable 5 в программировании, работе со знаниями и решении долгих многоэтапных задач.

Anthropic отдельно приводит отзывы компаний, получивших ранний доступ к модели. Во время тестирования в Millennium Fable 5.1 нашла причину редкого сбоя во внутренних системах, который инженеры и другие модели не могли объяснить четыре–пять лет. В Jane Street Capital сообщили, что Fable 5.1 справилась с большим числом задач по программированию, чем Fable 5 и Opus 5, а ее ответы оставались понятными даже при долгой многоэтапной работе.

Отдельный блок анонса Anthropic посвятила научным задачам. Mythos 5.1 создала белковые молекулы с высоким сродством к заданным мишеням, которые потенциально можно использовать при разработке лекарств. На трех мишенях их способность связываться с целевыми структурами оказалась примерно в 10 раз выше, чем у лучших решений с конкурсов Adaptyv Bio. Среди проектов для 12 мишеней доля подтвердивших работоспособность вариантов приблизилась к 50%, тогда как типичным показателем Anthropic называет 10–15%.

Fable 5.1 также обучила нейросеть, с помощью которой построила новую карту рельефа трети поверхности Венеры на основе архивных радарных снимков миссии NASA Magellan. По данным Anthropic, точность определения высот выросла до 25%, а пространственная детализация улучшилась с прежних 10–20 до двух-трех километров.

Anthropic также обновила систему контроля рисков. Enterprise Frontier Safeguards позволяет корпоративным клиентам хранить данные в облачной инфраструктуре под собственным управлением, а не в системах Anthropic, сохраняя при этом защиту от злоупотреблений. Компания будет внедрять эту возможность поэтапно начиная с осени.

По внутренним тестам Anthropic, Mythos 5.1 показала самые высокие кибервозможности среди выпущенных компанией моделей, но осталась в нижней категории риска по ее собственной классификации. Отдельно Anthropic доработала защитные механизмы Fable 5.1. Во время работы с киберзапросами они вмешиваются в среднем на 60% реже, чем прежняя система защиты Fable 5.

Почти одновременно с анонсом Anthropic собственную разработку представила OpenAI, сообщив о скором выпуске модели Astra, которая, по утверждению компании, первой достигла «критического порога» по кибербезопасности и способна самостоятельно находить и использовать неизвестные уязвимости в системах.

OpenAI, однако, не раскрыла состав тестовой группы и подробно не описала методику независимой проверки заявленных характеристик. Это затрудняет сопоставление Astra с моделями Anthropic и пока не позволяет независимо оценить заявленный уровень ее кибервозможностей. Без результатов сравнимых тестов и внешней проверки делать вывод о том, какая из моделей сильнее, преждевременно.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.