Компания Anthropic, один из лидеров в разработке ИИ, опубликовала тревожный отчет. В нем говорится, что США могут уступить мировое лидерство в области искусственного интеллекта из-за надвигающегося дефицита электроэнергии. Для сохранения конкурентоспособности стране необходимы срочные и масштабные инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

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По прогнозам Anthropic, к 2028 году американскому сектору ИИ потребуется не менее 50 ГВт электроэнергии. Это примерно вдвое больше, чем пиковое потребление всего Нью-Йорка. Только для обучения одной передовой модели в 2028 году понадобится дата-центр мощностью 5 ГВт.

В отчете подчеркивается резкий контраст с Китаем. В прошлом году Китай ввел в строй более 400 ГВт новых энергетических мощностей, в то время как США — лишь несколько десятков гигаватт. Такое отставание создает прямую угрозу для американских технологических амбиций.

В качестве решения Anthropic предлагает комплексную программу действий. Она включает два основных направления. Первое — ускоренное строительство инфраструктуры для обучения ИИ. Предлагается выделять федеральные земли под дата-центры, упрощать экологические экспертизы и ускорять прокладку линий электропередач.

Второе направление — это поддержка развертывания ИИ по всей стране. Для этого необходимо ускорить выдачу разрешений для геотермальных, газовых и атомных электростанций. Также предлагается создать стратегические резервы критически важных компонентов для энергосетей и расширить программы подготовки технических специалистов.

Ранее стало известно, что основатель японской корпорации SoftBank Масаёси Сон планирует построить в США комплекс для производства ИИ-управляемых промышленных роботов.



