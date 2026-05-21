Anthropic заключила одну из крупнейших инфраструктурных сделок в истории ИИ-отрасли со структурами Илона Маска. Компания будет платить $1,25 млрд в месяц за доступ к вычислительным мощностям дата-центров Colossus в Теннесси. Контракт рассчитан до мая 2029 года и, если сохранится до конца срока, может принести стороне Маска более $40 млрд выручки. Детали сделки раскрыты в проспекте IPO SpaceX, поданном в SEC.

ChatGPT

По условиям соглашения Anthropic получила доступ ко всему объему мощностей Colossus 1 — около 300 МВт. Первые два месяца действует сниженная ставка, пока инфраструктура выходит на полную загрузку. Любая из сторон может расторгнуть договор, предупредив другую за 90 дней. В проспекте SpaceX прямо указала, что намерена заключать аналогичные контракты и в будущем.

Зачем Маску эта сделка

Популярность флагманского ИИ-ассистента xAI Grok за последние месяцы, по оценкам аналитиков, заметно снизилась, а часть серверных мощностей оказалась недозагружена. Превратить свободную инфраструктуру в источник выручки перед IPO — понятный ход.

SpaceX описывает сделку как способ монетизировать неиспользуемые вычислительные мощности. В проспекте компания называет это «двойной стратегией монетизации»: инфраструктура работает и на собственные ИИ-проекты, и на внешних клиентов.

Читайте также Маск заставляет банки покупать подписки на Grok ради участия в IPO SpaceX

Модель, которую реализуют структуры Маска, аналитики уже называют «неоклаудом»: компания строит инфраструктуру для собственных ИИ-проектов и одновременно сдает мощности конкурентам. Большинство игроков рынка обычно выбирают одну роль — либо покупают чужие мощности, либо продают свои. Здесь эти роли совмещаются, и именно это делает сделку заметной для всей отрасли..

Турбины дошли до суда

Сделка разворачивается на фоне судебного разбирательства вокруг того же Colossus 1. В апреле NAACP подала иск против xAI: организация обвиняет компанию в использовании десятков незарегистрированных газовых турбин, которые ухудшают качество воздуха в одном из наиболее загрязненных регионов страны.

На момент подачи иска xAI, по данным истцов, использовала 46 турбин, хотя разрешения были выданы только на 15. Компания утверждает, что «мобильные» генераторы, которые остаются на прицепах, не требуют разрешений по законодательству штата. EPA с этим не согласилась: федеральное ведомство указало на нарушение требований по выбросам.

Вместо того чтобы отказаться от спорных генераторов, xAI, судя по проспекту SpaceX, готовится расширять их использование. Компания намерена приобрести турбины еще на $2,8 млрд в течение трех лет, из них $2 млрд могут прийтись на мобильные газовые турбины. В самом проспекте SpaceX признает регуляторный риск: отзыв разрешений или судебный запрет может негативно сказаться на ИИ-бизнесе компании.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.