Anthropic заключила шестилетний контракт на $10 млрд с облачным стартапом Volta Infra Holdings. Соглашение даст создателю Claude доступ к вычислительным мощностям в Норвегии и должно помочь компании успевать за растущим спросом на ее ИИ-сервисы.

Brecht Corbeel, Unsplash

Сама Volta сообщила только о контракте с неназванной ведущей ИИ-лабораторией. Проект будет реализован вместе с оператором дата-центров Bitdeer на его площадке Tydal в Норвегии, рассчитанной на 133 МВт общей мощности. Под ИИ-оборудование отведут 121 МВт, а кластер оснастят новыми системами Nvidia Vera Rubin. Глава Volta Рикард Боада не раскрыл имя заказчика, представители Anthropic и Bitdeer также отказались от комментариев.

За проектом стоят два связанных, но разных соглашения. Контракт Anthropic с Volta, по данным Bloomberg, оценивается в $10 млрд и рассчитан на шесть лет. Дочерняя компания Volta, в свою очередь, арендовала мощности площадки у Bitdeer на 16 лет. Для Bitdeer этот договор означает около $4,7 млрд выручки, а продление еще на восемь лет может увеличить сумму до $8 млрд. Таким образом, $10 млрд — это не стоимость самого дата-центра, а цена вычислительных услуг, которые Anthropic получит через Volta.

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Anthropic остается одним из главных конкурентов OpenAI, а инфраструктурные контракты компании растут вместе с популярностью Claude. В последние месяцы она договорилась о вычислительных ресурсах со SpaceX, AMD и Akamai, а также обсуждает аренду мощностей у Meta, сообщал Bloomberg. Ранее в 2026 году Anthropic привлекла $65 млрд, в том числе для покрытия огромных расходов на развитие ИИ. Новые GPU-кластеры нужны компании и для обучения следующих моделей, и для ежедневной работы уже запущенных сервисов.

Volta появилась в январе 2026 года, ее основали бывшие руководители Brookfield Asset Management. Стартап не строит всю инфраструктуру самостоятельно. Он арендует мощности для ИИ-нагрузок и помогает клиентам финансировать закупку дорогих чипов, соединяя в одном проекте владельцев дата-центров, поставщиков оборудования и разработчиков моделей. В день объявления контракта Volta также сообщила о привлечении $300 млн при оценке $2,4 млрд. Ее быстрый рост показывает, как инвестиции в ИИ выходят далеко за пределы самих моделей и достаются компаниям, способным обеспечить их вычислениями.

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