Министерство торговли США 12 июня 2026 года направило Anthropic директиву об экспортном контроле, обязывающую компанию немедленно закрыть доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех иностранных граждан — вне зависимости от их местонахождения и включая сотрудников самой Anthropic с иностранным гражданством.

Unsplash

Поскольку компания не может в режиме реального времени отделить иностранных граждан от остальных пользователей, практическим следствием директивы стало полное отключение обеих моделей для всей клиентской базы. Директива была подписана министром торговли Говардом Лутником при участии сотрудников Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.

История обеих моделей берет начало в апреле 2026 года, когда Anthropic представила Mythos Preview ограниченному кругу организаций в рамках проекта Project Glasswing — инициативы, объединившей Amazon Web Services, Apple, Google, Cisco, Microsoft, JPMorgan Chase и других партнеров для защиты критической инфраструктуры.

Модель привлекла внимание Уолл-стрит и госструктур благодаря сверхчеловеческим способностям обнаруживать и эксплуатировать уязвимости в программном обеспечении. 9 июня Anthropic выпустила Claude Fable 5 — публичную версию Mythos-класса с расширенными защитными механизмами, а также обновленный Claude Mythos 5 для одобренных участников Project Glasswing. Стоимость доступа к обеим моделям составила $10 за миллион токенов на входе и $50 за миллион токенов на выходе.

Директива получена Anthropic 12 июня в 17:21 по восточному времени, однако конкретных оснований национальной безопасности письмо не содержало. По данным компании, правительство узнало о методе обхода защитных фильтров Fable 5 — так называемом джейлбрейке. По сведениям Axios, администрация Трампа предварительно пыталась предотвратить публичный релиз Fable 5, однако этого сделать не удалось; решение об экспортном контроле было принято после того, как другая компания заявила, что ей удалось обойти защиту Mythos.

Читайте также Anthropic нашла более 10 тыс. опасных уязвимостей с помощью Claude Mythos

Anthropic оспаривает трактовку правительства. Компания указывает, что речь идет о нешироком, неуниверсальном джейлбрейке: конкретный метод сводится к просьбе к модели проанализировать определенную кодовую базу и устранить в ней уязвимости. По оценке Anthropic, аналогичные возможности доступны в других публично размещенных моделях, в том числе в GPT-5.5 от OpenAI, которые не подпадают под аналогичные экспортные ограничения.

До публичного релиза Fable 5 прошла более тысячи часов внешнего и внутреннего тестирования на устойчивость к джейлбрейкам; универсального обхода защиты выявлено не было. В качестве дополнительной меры Anthropic ввела обязательное 30-дневное хранение пользовательских данных по всем Mythos-сессиям — в том числе для корпоративных клиентов, ранее работавших без условия хранения.

Несмотря на несогласие с директивой, Anthropic подтвердила готовность ее исполнить. Компания заявила, что считает инцидент недоразумением и работает над восстановлением доступа. В официальном заявлении Anthropic предупредила о системном прецеденте: если стандарт отзыва модели из-за нешироких уязвимостей будет распространен на всю отрасль, это фактически заблокирует любые новые релизы у всех ведущих разработчиков. Доступ ко всем остальным моделям Anthropic — включая линейки Opus, Sonnet и Haiku — не затронут.

Инцидент разворачивается на фоне подготовки Anthropic к IPO: компания подала конфиденциальные документы на размещение менее чем за неделю до релиза Fable 5, после того как закрыла раунд Series H на $65 млрд с оценкой $965 млрд. Принудительное отключение флагманских моделей — через три дня после их запуска — создает операционную и репутационную неопределенность в критически важный для компании период. Вопрос о том, как правительство намерено формализовать механизм контроля над развертыванием мощных AI-систем, остается открытым.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.