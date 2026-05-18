Apple готовит масштабное обновление Siri, пытаясь превратить голосового ассистента в полноценный ИИ-чат-бот. По данным Bloomberg, новая версия может получить интеграцию с Google Gemini, а одним из главных отличий станет более жесткий подход к хранению и удалению пользовательских данных.

Для Apple перезапуск Siri становится попыткой сократить отставание в сфере ИИ, где компания в последние годы заметно уступила конкурентам. На этом фоне Siri превращается в один из ключевых продуктов, через который Apple хочет заново встроиться в рынок генеративного ИИ и избавиться от репутации технологического догоняющего.

По данным журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, тема конфиденциальности станет одним из ключевых акцентов на предстоящей презентации обновленной Siri на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) в июне.

По словам Гурмана, Apple готовит отдельное приложение Siri на базе Google Gemini. Компания рассчитывает, что обновленный ассистент сможет конкурировать с чат-ботами уровня ChatGPT и станет полноценным диалоговым интерфейсом нового поколения.

При этом, в отличие от многих конкурирующих ИИ-сервисов, Apple, по предварительным данным, собирается жестче ограничить хранение и использование пользовательских данных. Компания может внедрить функции управления историей диалогов, похожие на те, что уже работают в приложении «Сообщения»: пользователи смогут автоматически удалять переписки через 30 дней, год или хранить их бессрочно.

По мнению Гурмана, таким образом Apple пытается сохранить свою ключевую репутационную ставку — образ компании, для которой приватность пользователей важнее максимальной «всеядности» и гибкости ИИ-систем.

При этом Гурман допускает, что ставка на конфиденциальность может быть связана не только с философией Apple, но и с попыткой компенсировать возможное технологическое отставание Siri от конкурентов. Помимо этого, использование ИИ-инфраструктуры Google может означать, что часть сложных задач, связанных с обработкой данных и безопасностью, Apple фактически передаст внешнему партнеру.

Ожидается, что подробнее о новой стратегии Apple расскажет на WWDC в июне, где компания традиционно показывает главные программные обновления и определяет направление развития своей экосистемы на ближайший год.

