В США TikTok приостановил свою деятельность в связи с федеральным законом, который запретил популярное приложение — по крайней мере, на сегодняшний день, 19 января 2025 года. Около 22:30 по восточному времени пользователи начали получать уведомления о запрете. К вечеру субботы приложение больше не было доступно в магазинах Apple и Google Play.

«К сожалению, TikTok временно недоступен, — сообщает компания. — Из-за вступившего в силу в США закона, запрещающего TikTok, пользователи не могут воспользоваться приложением в данный момент».

В заявлении также говорится, что это может быть лишь кратковременное прекращение работы. TikTok также поблагодарил избранного президента Дональда Трампа за желание работать над восстановлением приложения после его вступления в должность.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что действие закона начнется непосредственно перед инаугурацией Трампа в понедельник, подчеркивая, что реализация должна перейти к следующей администрации. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако сделала аналогичное заявление, отметив, что внедрение и соблюдение нового закона, который вступил в силу 19 января, будут осуществляться постепенно.

Закон также требует от поставщиков услуг прекратить поддержку TikTok в США, если ByteDance не продаст приложение к воскресенью. Apple, Google и Oracle могут столкнуться с серьезными последствиями за его несоблюдение.

Ранее Трамп выразил желание «достигнуть соглашения», которое может включать продажу или другие уступки со стороны ByteDance. Хотя компания не заинтересована в продаже, она все же проявляет некоторый оптимизм относительно своих перспектив при новой администрации Трампа.

В своем интервью NBC News в субботу Трамп подтвердил, что, вероятно, предоставит TikTok 90-дневную отсрочку от запрета, когда он приступит к своим обязанностям в понедельник. «Это определенно один из рассматриваемых нами вариантов. Вероятно, это продление будет осуществлено, так как оно оправдано. Мы должны внимательно проанализировать эту ситуацию, потому что она имеет серьезные последствия», — отметил Трамп.

Большинство американских чиновников склонялись к тому, что у владельцев TikTok должно быть больше времени, чтобы продать приложение и не допустить его блокировки перед возвращением избранного президента Дональда Трампа в Белый дом. Тем временем, американские пользователи ищут альтернативу сервису, а бизнесмены делают предложения о покупке компании.