Все большее число американских чиновников склоняются к тому, что у владельцев TikTok должно быть больше времени, чтобы продать приложение и не допустить его блокировки перед возвращением избранного президента Дональда Трампа в Белый дом. Тем временем, американские пользователи ищут альтернативу сервису, а бизнесмены делают предложения о покупке компании.

Принятый в апреле закон обязывает ByteDance до 19 января продать активы TikTok в США покупателю, не имеющему связей с Китаем. В противном случае приложение будет заблокировано по соображениям национальной безопасности.

ByteDance — частная компания, около 60% которой принадлежит институциональным инвесторам, таким как BlackRock и General Atlantic, а ее основатели и сотрудники владеют порядка 20%. В США штат компании насчитывает более 7 тыс. человек.

Советник Трампа по национальной безопасности заявил, что новая республиканская администрация не будет блокировать социальную сеть, которой пользуются 170 млн американцев, если будет достигнуто соглашение. Ведущий демократ в Сенате Чак Шумер призвал президента Джо Байдена в воскресенье продлить на 90 дней срок принятия решения по запрете TikTok.

«Мы примем меры, чтобы не допустить закрытия TikTok», — заявил советник по национальной безопасности Майк Уолц, указав на положение закона, допускающее 90-дневное продление, если будет достигнут «значительный прогресс» в деле продажи активов.

Представитель Белого дома заявил, что администрация Байдена не планирует вводить запрет в действие в установленный срок, оставив это на усмотрение администрации Трампа. «Учитывая, что закон вступит в силу в выходные, за день до инаугурации, его реализация будет зависеть от следующей администрации», — сказал чиновник.

Трамп когда-то поддерживал запрет приложения, но в прошлом году изменил свою позицию. Это произошло на фоне роста поддержки его президентской кампании среди руководителей технологических компаний и инициатив республиканца Джеффа Ясса, которому принадлежит большая доля ByteDance.

«Очевидно, что нужно больше времени, чтобы найти покупателя в США так, чтобы не пострадал образ жизни миллионов американцев», — заявил Шумер, добавив, что демократическая партия пыталась продвинуть законопроект, продлевающий срок поиска решения до 270 дней.

По данным The New York Times, Трамп рассматривает указ, который позволит TikTok продолжать работу, несмотря на ожидаемый запрет, пока не будут найдены новые владельцы. Пока не ясно, есть ли у Трампа полномочия сделать это, учитывая требования Конгресса.

Тем не менее, ряд республиканцев и демократов по-прежнему обеспокоены связями компании с Китаем, опасаясь, что его правительство может использовать социальную сеть в качестве инструмента для сбора данных о гражданах США и распространения пропаганды.

Перспектива запрета TikTok уже побудила некоторых пользователей искать альтернативы. Так, по данным аналитической компании Similarweb китайское приложение социальной сети RedNote привлекло почти 3 млн пользователей в США за один день.

Тем временем, бизнесмен и владелец фирмы Project Liberty Фрэнк Маккорт сообщил, что его консорциум сделал официальное предложение о покупке TikTok у ByteDance, подтвердив сообщения о том, что он оценивает приложение без учета его алгоритма примерно в $20 млрд.

Заявка не зависит от участия американских инвестиционных компаний, таких как General Atlantic, Susquehanna и Sequoia Capital, которым принадлежат доли в ByteDance. «Мы также настроены на коммерческий подход и открыты для привлечения инвесторов», — сообщил Маккорт.

Маккорт также заявил, что Project Liberty разработал технологию, которая решит проблемы национальной безопасности, побудившие Конгресс принять закон.

Также, предприниматель и инвестор Марк Кьюбан заявил о готовности профинансировать альтернативу TikTok, созданную на основе протокола AT компании Bluesky. Он, как и другие инвесторы, видит потенциал для более открытой социальной сети, которая включает экосистему приложений, работающих на той же технологии.

Протокол AT — это новый открытый протокол, разработанный для децентрализованных приложений социальных сетей. Он призван устранить недостатки существующего протокола ActivityPub, используемого Mastodon и другими социальными сервисами.

Bluesky зафиксировала всплеск новых регистраций после президентских выборов в США — до более чем 27,6 млн пользователей по сравнению с 10 млн в сентябре.

Напомним, что 19 января вступит в силу федеральный закон об ограничении использования TikTok, если Верховный суд не решит его отменить. Изначально был предусмотрен запрет только на новые загрузки приложения из магазинов Apple или Google, в то время как существующие пользователи могли бы продолжать пользоваться им в течение некоторого времени.