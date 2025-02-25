Apple заявила, что в ближайшие четыре года инвестирует $500 млрд в экономику США. В планах компании строительство гигантской фабрики по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тыс. рабочих мест в сфере исследований и разработок по всей стране.

Ожидаемые расходы включают в себя все: от закупок у американских поставщиков, в число которых входят такие фирмы, как Corning, которая производит стекло для iPhone в Кентукки, до съемок в США телевизионных шоу и фильмов для сервиса Apple TV+.

Этот шаг был предпринят после сообщений СМИ о том, что генеральный директор Apple Тим Кук встретился с президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе. Многие из продуктов Apple, собираемых в Китае, могут столкнуться с 10%-ми пошлинами, введенными Трампом ранее в этом месяце, хотя производитель iPhone добился некоторых исключений.

«Это обещание представляет собой политический жест в сторону администрации Трампа», — пояснил аналитик D.A. Davidson Гил Лурия, по подсчетом которого Apple уже обязалась тратить в США более $150 млрд в год, включая себестоимость проданных товаров и капитальные затраты.

Аналогичное заявление о своих планах по расходам в США Apple сделала в 2018 году, во время первого президентского срока Трампа. Тогда она обещала, что ее новые и текущие инвестиции принесут американской экономике $350 млрд в течение пяти лет.

Большинство потребительских продуктов Apple собираются за пределами США, хотя многие компоненты по-прежнему производятся там, включая чипы Broadcom, Skyworks Solutions и Qorvo.

В прошлом месяце компания Apple заявила о начале массового производства чипов собственной разработки на заводе в Аризоне, принадлежащем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Apple также заявила, что будет сотрудничать с Foxconn, официально известной как Hon Hai Precision Industry, для строительства завода в Хьюстоне. Там будут собираться серверы, поставляемые в центры обработки данных для работы Apple Intelligence — набора функций искусственного интеллекта, помогающего составлять электронные письма и выполнять другие задачи.

По словам Apple, в настоящее время эти серверы производятся за пределами США.

Apple заявила, что планирует увеличить свой Фонд передового производства с $5 млрд до $10 млрд.

Apple не раскрыла подробностей сделки с Taiwan Semiconductor Manufacturing, но в прошлом она уже использовала фонд для помощи партнерам в создании инфраструктуры, необходимой для поставки продуктов или услуг для Apple.

Apple также откроет производственную академию в Мичигане, где ее инженеры вместе с сотрудниками местных университетов будут проводить бесплатные курсы для малых и средних производственных компаний в таких областях, как управление проектами и оптимизация производственных процессов.

Ранее в этом месяце Apple представила бюджетный смартфон с искусственным интеллектом — iPhone 16e. Он ориентирован на покупателей среднего сегмента. Новая модель составит конкуренцию популярными Android-смартфонам. В то же время Samsung и Huawei добавляют инструменты искусственного интеллекта в свои устройства.