Компания Apple представила бюджетный смартфон с искусственным интеллектом — iPhone 16e. Он ориентирован на покупателей среднего сегмента. Новая модель составит конкуренцию популярными Android-смартфонам. В то же время Samsung и Huawei добавляют инструменты искусственного интеллекта в свои устройства.

Модель 16e будет стоить $599, что на $170 дороже предыдущего смартфона линейки SE. При этом новый iPhone по характеристикам ближе к флагманам Apple, так как оснащен мощным чипом, поддерживающим Apple Intelligence и набором функций с доступом к ChatGPT. За исключением отсутствия широкоугольного объектива камеры, одной отсутствующей кнопки и немного отличающегося дисплея, 16e очень похож на более дорогие модели.

В конце января 2025 года Apple прогнозировала значительный рост выручки, заявив, что продажи iPhone восстановятся после спада, поскольку компания распространяет функции ИИ на большее количество регионов и языков. Однако, аналитики отмечают, что развертывание идет медленно.

По словам главного аналитика Forrester Дипанджана Чаттерджи, многие пользователи не хотят отказываться от предыдущих версий, однако, новый телефон снижает стоимость перехода на смартфон с искусственным интеллектом.

По данным Counterpoint Research, продажи модели SE в общем объеме выручки iPhone упали с 10% в 2016 году до примерно 1% в прошлом году.

По словам Бена Баджарина, главного аналитика консалтинговой компании Creative Strategies, 16e, скорее всего, поможет Apple на рынках, чувствительных к цене, таких как Европа и Китай.

Новая модель будет доступна только в черном и белом цветах, в то время как более дорогие модели представлены во множестве ярких оттенков. 16e также станет первым устройством Apple с чипом C1 и модемом собственной разработки, предназначенным для сотовой связи.

Модель оснащена 48-мегапиксельным сенсором и двумя объективами, один из которых будет с двукратным зумом, встроенным в основную камеру. При этом у нее не будет широкоугольного объектива, встречающегося в более дорогих моделях.

Также, у 16e будет вырез в верхней части экрана для фронтальной камеры, в то время как у более продвинутых моделей камера встроена в экран. Не будет и кнопки управления камерой, которая появилась в основной серии iPhone 16.

Модели SE были известны своим небольшим размером экрана, но 16e поставляется с 6,1-дюймовым дисплеем, таким же, как у iPhone 16. Кроме того, изменился дизайн корпуса, исчезла физическая кнопка «Домой» и появилась функция Apple Face ID.

С 21 февраля iPhone 16e будет доступен для предварительного заказа в 59 странах, включая США, Китай и Индию, а поставки начнутся с 28 февраля. Модель SE станет последней среди iPhone, которая использует порт USB Type-C для зарядки.

Напомним, что в этом месяце эксперты зафиксировали снижение стоимости смартфонов от Apple. Средняя цена iPhone в России за последнее время упала на 13%. Сильнее всего (на 31%) подешевел iPhone XR 2018 года, который сейчас можно купить всего за 16 тыс. руб.