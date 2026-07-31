Минимальные складские запасы долго считались признаком эффективного бизнеса. Одним из главных популяризаторов этого подхода была Apple, которая при Тиме Куке выстроила одну из самых эффективных цепочек поставок в мире. Однако теперь компания сама начала отходить от этой модели, увеличивая запасы комплектующих на фоне ожидаемого дефицита памяти для новых устройств.

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Как сообщает TechCrunch со ссылкой на квартальную отчетность Apple, стоимость товарно-материальных запасов компании выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $3,4 млрд до $7,5 млрд. В Apple объясняют это подготовкой к возможным ограничениям поставок, связанным с высоким спросом на компоненты памяти, которые необходимы как для новых iPhone и Mac, так и для быстро растущего рынка систем искусственного интеллекта.

На протяжении многих лет Apple придерживалась противоположной стратегии. Еще в начале 2000-х Тим Кук, тогда отвечавший за операционную деятельность компании, последовательно сокращал объем складских запасов, считая их замороженными деньгами.

Кук тогда сравнивал складские запасы с молоком:

«Ими нужно управлять так, будто вы занимаетесь молочным бизнесом. Если товар перестал быть свежим, у вас проблемы».

Благодаря максимально быстрой оборачиваемости комплектующих Apple удалось существенно повысить эффективность цепочек поставок, а ее подход стал примером для производителей по всему миру.

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Однако за последние несколько лет ситуация изменилась. Пандемия COVID-19, глобальный дефицит микросхем, геополитическая напряженность и рост спроса на оборудование для искусственного интеллекта сделали цепочки поставок менее предсказуемыми. Теперь даже компании с лучшими логистическими системами предпочитают заранее резервировать необходимые компоненты, чтобы избежать перебоев с выпуском продукции.

Apple — далеко не единственная компания, которая пересматривает отношение к запасам. После кризиса поставок многие мировые производители начали отходить от концепции just in time («точно в срок») в пользу модели just in case («на всякий случай»), когда часть капитала сознательно замораживается в складских запасах ради устойчивости бизнеса.

Что это значит для бизнеса

История Apple показывает, что стремление к минимальным запасам больше не считается безусловным преимуществом. Если раньше компании старались максимально ускорить оборачиваемость капитала, то сегодня на первый план выходит устойчивость цепочек поставок. Это не означает, что бизнесу стоит заполнять склады «про запас», но баланс между эффективностью и надежностью меняется.

Для компаний, зависящих от импортных компонентов или длинной логистики, стоимость отсутствующего товара может оказаться выше, чем расходы на его хранение. Даже Apple, долгие годы считавшая запасы символом неэффективности, в 2026 году предпочитает платить за дополнительную страховку поставок.

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