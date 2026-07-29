Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн во время торгов во вторник, 28 июля, сообщило Reuters. Ранее этой отметки достигала только Nvidia. Однако удержаться выше рекордного уровня до закрытия сессии Apple не удалось. Акции завершили день на отметке $340,08, а капитализация составила около $4,99 трлн.

Laurenz Heymann, Unsplash

Акции Apple поддержали сразу несколько факторов. Одним из них стал сдержанный подход компании к расходам на ИИ. В отличие от многих технологических гигантов, Apple не стала наращивать многомиллиардные вложения в собственные дата-центры, а использовала решения партнеров — в частности, технологии Google для обновленной Siri. Так компания избежала сопоставимых инфраструктурных затрат, тогда как влияние таких расходов на денежные потоки и долговую нагрузку конкурентов все сильнее беспокоило инвесторов.

Котировки поддержал и высокий спрос на iPhone. По оценке аналитиков, продажи подстегнуло решение Apple не повышать цены на смартфоны, хотя MacBook и iPad в июне подорожали. Часть покупателей также решила не откладывать покупку до возможного повышения цен позднее в 2026 году.

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В день рекорда Apple также запустила в США программу Apple Upgrade вместе с платежным сервисом Klarna. Она позволила клиентам брать iPhone и Apple Watch в лизинг на 12 или 24 месяца, а Mac и iPad — на 24 или 36 месяцев. Ежемесячные платежи начинались от $17,99 за iPhone, $11,99 за Apple Watch или iPad и $24,99 за Mac. После окончания срока клиент мог вернуть устройство, выкупить его или перейти на более новую модель. По оценке Forrester, программа не сделала технику дешевле, но заменила крупную разовую трату предсказуемым ежемесячным платежом.

С начала года акции Apple подорожали примерно на 25%, опередив по темпам роста бумаги других компаний «Великолепной семерки». В июле Apple обошла Nvidia и вернула статус самой дорогой публичной компании мира. До этого Nvidia удерживала первое место с июня 2025 года. Производитель чипов первым в истории преодолел отметку в $5 трлн благодаря буму спроса на ускорители для ИИ.

Следующим важным событием для акций Apple станет отчет за третий финансовый квартал, который компания опубликует после закрытия торгов в четверг, 30 июля. Аналитики ожидали, что выручка вырастет более чем на 15% год к году. Если прогноз оправдается, результаты могут дать котировкам новый импульс и помочь капитализации закрепиться выше $5 трлн.

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