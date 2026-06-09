Apple не будет запускать новый инструмент Siri AI в Евросоюзе после того, как не получила исключение из требований по совместимости цифровых сервисов. Об этом во вторник заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье, пишет Reuters.

Christian Lue, Unsplash

По словам Ренье, отказ от запуска Siri AI в странах ЕС был исключительно решением самой Apple.

Спор связан с европейскими правилами о совместимости цифровых сервисов и конкуренции на рынке. По этим требованиям крупные технологические компании должны обеспечивать взаимодействие своих платформ с продуктами сторонних разработчиков, в том числе с другими виртуальными ассистентами.

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Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Apple не предложила техническое решение, которое одновременно соответствовало бы требованиям по совместимости, конфиденциальности и безопасности данных.

По словам Ренье, Apple вместо доработки продукта под требования ЕС попыталась получить исключение из действующих правил. Представитель регулятора назвал такой подход неприемлемым.

Ситуация стала новым эпизодом в напряженных отношениях между Apple и европейскими регуляторами. В последние годы Евросоюз усиливает контроль над крупнейшими технологическими компаниями и уделяет особое внимание конкуренции, защите персональных данных, совместимости платформ и регулирования систем искусственного интеллекта.

В результате европейские пользователи не получат Siri AI на старте запуска, а сроки появления инструмента в ЕС остаются неопределенными.

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