На конференции WWDC 2026, прошедшей 8 июня в Купертино (США), Apple представила обновленного голосового ассистента Siri. Теперь он работает на моделях Google Gemini. Обновленный ассистент получил собственное приложение с интерфейсом в стиле мессенджера, режим чата и функцию персонального контекста, позволяющую Siri обращаться к данным электронной почты, сообщений и календаря пользователя. Коммерческий запуск ожидается осенью 2026 года.

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Переход на внешнюю модель означает признание Apple существенного отставания от конкурентов в сфере ИИ. Компания потратила два года на попытки создать собственную систему Intelligence, однако не смогла добиться сопоставимого с OpenAI и Google уровня производительности. Теперь Gemini будет работать через инфраструктуру Apple Private Cloud Compute, что, по заявлению компании, позволяет сохранить приватность данных за счет их зашифрованной облачной обработки без передачи третьим сторонам.

Принципиально новой для экосистемы Apple стала функция iOS 27 Extensions: пользователи впервые получат возможность выбирать сторонний ИИ-ассистент в качестве системного — доступны Claude от Anthropic и непосредственно Gemini. Разработчики смогут интегрировать свои приложения напрямую в Siri через новый интерфейс расширений. Таким образом, Apple де-факто превращает Siri из закрытого монопродукта в платформу для сторонних ИИ-поставщиков.

Сделка с Apple укрепляет позиции Google как ведущего поставщика фронтирных ИИ-моделей: компания уже поставляет Gemini в корпоративные продукты, браузер Chrome и собственные устройства.

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Аналитик Патрик Мурхед из Moor Insights & Strategy указал на ключевое конкурентное преимущество, которое Apple получает через интеграцию:

«ИИ — это данные, потому что именно данные создают контекст и обеспечивают лучшие результаты».

Доступ к пользовательским данным в экосистеме Apple — письмам, сообщениям, расписаниям — способен существенно повысить релевантность ответов Siri по сравнению с универсальными ИИ-ассистентами, работающими без персонального контекста.

Стратегически Apple выбрала модель платформенной нейтральности вместо вертикальной интеграции: компания сохраняет контроль над пользовательским опытом и данными, отдавая разработку передовых моделей партнерам, имеющим больше компетенций. Этот подход снижает капиталоемкость ИИ-стратегии, однако создает зависимость от внешних поставщиков в ключевом технологическом слое.

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