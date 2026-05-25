Apple зарегистрировала субдомен genai.apple.com за несколько недель до ежегодной конференции для разработчиков WWDC, где компания обычно показывает крупные обновления своих программных платформ. DNS-запись уже появилась в публичном доступе, но сам адрес пока не открывает действующую страницу. Регистрация такого домена выглядит как еще один сигнал, что генеративный ИИ может стать одной из главных тем мероприятия.

Интерес к субдомену связан с тем, что он не повторяет бренд Apple Intelligence, под которым компания продвигает свои ИИ-функции. Apple Intelligence работает как потребительское зонтичное название, тогда как genai — общеотраслевой термин для генеративного ИИ. Поэтому у появления такого адреса может быть несколько объяснений. Это может быть отдельный публичный сайт, ресурс для разработчиков или внутренняя инфраструктура, которую откроют позже.

Apple уже описывала предстоящую конференцию как событие, на котором покажет значимые обновления для своих платформ, включая достижения в области ИИ и новые инструменты для разработчиков. Ожидается, что на WWDC представят следующие версии iOS, iPadOS, macOS, watchOS и visionOS. Для технологических компаний регистрация технических ресурсов незадолго до крупных анонсов — обычная практика. Такие адреса могут использовать для тестирования, документации или будущих маркетинговых страниц.

Главное внимание отрасли сейчас приковано к Siri. По данным нескольких источников, Apple готовит обновленную версию голосового ассистента с более широкими возможностями внутри приложений, пониманием контекста на экране и поддержкой многоходового диалога в отдельном приложении. Для Apple это способ догнать рынок, где OpenAI, Google и Microsoft за последние два года вывели разговорных ИИ-ассистентов в массовый сегмент и усилили конкуренцию с Siri.

Среди других ожидаемых обновлений Apple Intelligence — новые инструменты доступности, автоматические субтитры для видео, улучшенное распознавание естественного языка в Voice Control и создание пропусков Wallet на основе физических документов. Функция «Визуальный интеллект», по имеющимся данным, сможет считывать информацию о пищевой ценности продуктов и переносить данные с визиток в «Контакты». Safari может получить автоматическое именование групп вкладок. Apple официально не подтверждала эти функции.

Помимо ИИ, в следующей версии iOS Apple может сделать акцент на производительности и стабильности. Такой подход в отрасли уже сравнивают с релизом Mac OS X Snow Leopard 2009 года, когда компания сознательно сократила число новых функций и сосредоточилась на шлифовке существующих. Apple Intelligence при этом остается исключением. Именно в этом направлении ждут самых заметных изменений.

Для разработчиков вопрос выглядит конкретнее, чем для обычных пользователей. Им важно понять, какие API и инструменты интеграции обновит Apple и как будет устроена инфраструктура для работы с генеративным ИИ на ее платформах. В этом и заключается значение субдомена genai — независимо от того, станет он публичным сервисом или останется технической заготовкой. WWDC пройдет с 8 по 12 июня.

