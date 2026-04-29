Apple представила обновление App Store, которое может заметно изменить экономику подписочных сервисов. Разработчики получили новый инструмент, с помощтю которого они смогут предлагать более дешевые тарифы при условии годового обязательства — при этом оплата будет списываться ежемесячно.
Речь идет об автоматически продлеваемых подписках с годовым обязательством. Пользователь платит каждый месяц, но фактически соглашается на год использования сервиса. Взамен разработчики могут предложить сниженный тариф — по той же логике, что и у годовых планов с «выгодной ценой в пересчете на месяц».
Фактически Apple формализует уже существующую практику. Многие приложения и так показывают более низкую «месячную» цену для годовой подписки, подталкивая пользователя к долгосрочному выбору. Теперь компания вводит единые правила отображения таких предложений, чтобы снизить риск путаницы и скрытых условий.
Перед оформлением подписки пользователи увидят подробную информацию: структуру платежей, условия отмены и срок обязательств. При этом даже при отмене списания продолжатся до конца 12-месячного периода.
Apple также добавляет инструменты прозрачности. В аккаунте можно будет отслеживать уже совершенные и оставшиеся платежи. Кроме того, компания будет отправлять email-напоминания и push-уведомления перед продлением.
Однако новая модель несет очевидные риски. Пользователь может забыть отменить подписку — и она автоматически продлится еще на год. В результате более низкая цена может обернуться более жесткой финансовой привязкой.
На старте функция не будет доступна в США и Сингапуре. Apple не дала официальных объяснений, но в случае с США это, вероятно, связано с продолжающимся судебным конфликтом с Epic Games, затрагивающим правила монетизации и подписок в App Store.
Сингапур, в свою очередь, известен строгим регулированием платежных сервисов и защитой прав потребителей — это также могло повлиять на решение отложить запуск.
Разработчики смогут настроить новый тип подписки через App Store Connect и протестировать его в Xcode.
Функция станет доступна пользователям по всему миру на устройствах с версиями:
А также получит дальнейшее распространение с обновлениями до версии 26.5, которые ожидаются в мае.
В итоге Apple делает ставку на более предсказуемую модель доходов для разработчиков — но одновременно усиливает эффект «подписочной ловушки», к которой пользователям придется относиться внимательнее.
