Apple представила обновление App Store, которое может заметно изменить экономику подписочных сервисов. Разработчики получили новый инструмент, с помощтю которого они смогут предлагать более дешевые тарифы при условии годового обязательства — при этом оплата будет списываться ежемесячно.

Junseong Lee, Unsplash

Речь идет об автоматически продлеваемых подписках с годовым обязательством. Пользователь платит каждый месяц, но фактически соглашается на год использования сервиса. Взамен разработчики могут предложить сниженный тариф — по той же логике, что и у годовых планов с «выгодной ценой в пересчете на месяц».

Фактически Apple формализует уже существующую практику. Многие приложения и так показывают более низкую «месячную» цену для годовой подписки, подталкивая пользователя к долгосрочному выбору. Теперь компания вводит единые правила отображения таких предложений, чтобы снизить риск путаницы и скрытых условий.

Перед оформлением подписки пользователи увидят подробную информацию: структуру платежей, условия отмены и срок обязательств. При этом даже при отмене списания продолжатся до конца 12-месячного периода.

Apple также добавляет инструменты прозрачности. В аккаунте можно будет отслеживать уже совершенные и оставшиеся платежи. Кроме того, компания будет отправлять email-напоминания и push-уведомления перед продлением.

Однако новая модель несет очевидные риски. Пользователь может забыть отменить подписку — и она автоматически продлится еще на год. В результате более низкая цена может обернуться более жесткой финансовой привязкой.

На старте функция не будет доступна в США и Сингапуре. Apple не дала официальных объяснений, но в случае с США это, вероятно, связано с продолжающимся судебным конфликтом с Epic Games, затрагивающим правила монетизации и подписок в App Store.

Сингапур, в свою очередь, известен строгим регулированием платежных сервисов и защитой прав потребителей — это также могло повлиять на решение отложить запуск.

Разработчики смогут настроить новый тип подписки через App Store Connect и протестировать его в Xcode.

Функция станет доступна пользователям по всему миру на устройствах с версиями:

iOS 26.4 и выше;

iPadOS 26.4 и выше;

macOS Tahoe 26.4 и выше;

tvOS 26.4 и выше;

visionOS 26.4 и выше.

А также получит дальнейшее распространение с обновлениями до версии 26.5, которые ожидаются в мае.

В итоге Apple делает ставку на более предсказуемую модель доходов для разработчиков — но одновременно усиливает эффект «подписочной ловушки», к которой пользователям придется относиться внимательнее.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.