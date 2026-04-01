С 1 апреля 2026 года российские пользователи iPhone лишились привычной опции: пополнить Apple ID в России через мобильный счет больше нельзя. МТС и «Билайн» одновременно отключили эту функцию. «Инк» разобрался, как теперь работает оплата подписок на iPhone после отключения и можно ли вообще оплатить App Store из России— без лишних шагов и рисков.

До 1 апреля пополнить баланс Apple ID через счет оператора можно было достаточно просто, подключив мобильный телефон как способ оплаты. Теперь эта опция недоступна уже у всех четырех федеральных операторов мобильной связи (у Т2 и «МегаФона» она пропала еще в 2022 году). Пользователям, которые привыкли к оплате подписок Apple iCloud, Apple Music или приложений и не хотят отказываться от них, придется перейти на альтернативные способы.

Самый простой вариант: подарочная карта Apple

Наиболее доступный способ — использовать сертификат Apple. Сегодня онлайн доступна покупка подарочной карты с цифровым кодом, который нужно активировать в App Store, деньги зачисляются на баланс аккаунта и автоматически списываются в счет подписок.

Важное условие: регион подарочной карты Apple должен совпадать с регионом аккаунта. То есть, по правилам компании, для российского Apple ID нужен рублевый сертификат, иначе код может не активироваться.

Где купить подарочную карту Apple

Почти на любом маркетплейсе и в специализированных онлайн-сервисах .



В строке поиска ввести Apple Gift Card или «сертификат Apple» ➡️ выбрать номинал ➡️ оплатить российской картой или через СБП ➡️ код придет на электронную почту, как правило, в течение нескольких минут.

Такой механизм предполагает спокойное использование российских карт, не требует смены региона аккаунта и доставляет код практически мгновенно.

При выборе продавца и площадки стоит обращать внимание на наличие юридического лица, пользовательских отзывов и четкого описания региона карты.

Как активировать код в App Store

Открыть App Store и нажать на свой аватар в правом верхнем углу.

Выбрать «Погасить подарочную карту или код».

Ввести или вставить полученный код.

Подтвердить ➡️ баланс будет пополнен автоматически.

После активации подписки продолжат списываться в штатном режиме.

Вариант сложнее: карта зарубежного банка

На практике у части пользователей работают карты банков Казахстана, Белоруссии, Армении, Турции и некоторых европейских стран, но гарантий нет: Apple и банки могут в любой момент изменить правила.

Для того чтобы опробовать способ оплаты через иностранную карту, необходимо сменить регион Apple ID на тот, к которому она принадлежит, поэтому россиянам в своей стране таким способом воспользоваться сложнее. Есть и другие ограничения.

Механизм смены региона в IPhone:

Настройки ➡️ Ваше имя ➡️ Медиаматериалы и покупки» ➡️ Просмотр аккаунта ➡️ Страна/регион.

Ограничения:

Смена региона потребует местный способ оплаты и адрес в стране назначения.

Оформление карты зарубежного банка почти всегда требует личного присутствия.

Часть ранее купленного контента и подписок может стать недоступной — они привязаны к исходному региону.

Некоторые приложения из российского App Store в зарубежных каталогах не представлены, и наоборот.



Самый сложный вариант: виртуальные «карты для подписок»

На рынке есть сервисы и финтех‑решения, которые предлагают виртуальные «карты для подписок» и обещают, что ими можно оплатить iCloud, Apple Music и другие сервисы Apple. По сути это специальные инструменты, которые привязаны к иностранным платежным системам или банкам и используют те же механизмы, что и обычные зарубежные карты.

Однако такие схемы редко бывают устойчивыми: условия работы могут меняться за недели, сервис могут заблокировать, а платежи — начать отклоняться без объяснения. Есть и сомнения, кто именно стоит за сервисом и как он хранит данные карты, поэтому риск блокировки платежей или утечки данных выше, чем у классического банка.

Если ими пользоваться, важно внимательно читать условия, проверять репутацию сервиса и быть готовыми к тому, что в любой момент такой способ перестанет работать.

Как избежать мошенников с сертификатами Apple

Ажиотаж вокруг темы привлек недобросовестных продавцов. Кто-то резко поднял цены до 30−70% на такие сертификаты. Кто-то просто заманивает попавших в безвыходную ситуацию людей лживыми предложениями.

Типичные схемы обмана:

«Генераторы цифровых кодов» — не существуют. По данным Apple Support, подобные предложения неизменно оказываются мошенничеством: покупателю передают несуществующую комбинацию символов, после чего продавец исчезает.

— не существуют. По данным Apple Support, подобные предложения неизменно оказываются мошенничеством: покупателю передают несуществующую комбинацию символов, после чего продавец исчезает. Анонимные продавцы в Telegram-каналах, на маркетплейсах, форумах и сомнительных сайтах — высокий риск получить уже использованный или недействительный код без какой-либо возможности вернуть деньги.

в Telegram-каналах, на маркетплейсах, форумах и сомнительных сайтах — высокий риск получить уже использованный или недействительный код без какой-либо возможности вернуть деньги. Запрос реквизитов вашей карты или доступа к Apple ID — легальные площадки так не работают.

— легальные площадки так не работают. Цена существенно ниже номинала (например, карта за 700 руб. при номинале 1000 руб.) — признак поддельного или уже использованного кода.

Чтобы избежать обманщиков, следует покупать сертификаты Apple только через верифицированные площадки с историей отзывов. Также нужно требовать чек и сохранять подтверждение покупки.

Кроме того, условия оплаты сервисов Apple для российских пользователей могут меняться чаще, чем обновляются инструкции. Перед тем как выбирать способ, стоит перепроверить актуальность условий у самой компании и конкретного сервиса/банка

