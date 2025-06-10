На конференции WWDC 2025 компания Apple представила свою новую стратегию. Она заключается в глубокой интеграции персонального искусственного интеллекта во все продукты. Главным анонсом стало обновление системы Apple Intelligence. Она призвана сделать устройства компании более полезными и интуитивно понятными.

Apple Intelligence — это не отдельное приложение, а комплексная система. Она встроена в новые операционные системы: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и другие. В ее основе лежат мощные генеративные модели. Apple подчеркивает, что ключевым принципом является конфиденциальность. Для этого используется технология Private Cloud Compute, которая обрабатывает данные в защищенном облаке.

Для разработчиков открыли доступ к фреймворку Foundation Models. Это позволит им встраивать ИИ-функции в свои приложения. Система сможет работать даже без подключения к интернету. Примерами стали приложения Kahoot! для создания викторин из заметок и AllTrails для подбора походных маршрутов.

В iOS 26 появились новые функции общения. Функция Call Screening автоматически проверяет звонки с неизвестных номеров. Live Translation обеспечивает живой перевод в FaceTime и Сообщениях. Пользователи также смогут создавать уникальные эмодзи Genmoji и изображения с помощью Image Playground, которая теперь интегрирована с ChatGPT.

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Операционная система macOS Tahoe получила самое большое обновление Spotlight. Поиск стал контекстно-зависимым и предлагает быстрые действия. Новые «быстрые клавиши» ускоряют рутинные задачи. Интеллектуальные «Команды» (Shortcuts) теперь могут напрямую обращаться к моделям Apple Intelligence для выполнения сложных задач.

Платформы для часов и планшетов также получили значительные улучшения. В watchOS 26 появился фитнес-помощник Workout Buddy. Он анализирует историю тренировок и дает персональные советы. iPadOS 26 представила новую систему многозадачности с изменяемыми окнами и научилась выполнять тяжелые задачи в фоновом режиме.

Apple представила новый универсальный язык дизайна под названием Liquid Glass. Впервые показанный в visionOS, он создает ощущение глубины и динамически реагирует на действия пользователя. Этот стиль теперь применяется во всех операционных системах, включая переработанный экран блокировки в iOS 26 и интерфейс macOS Tahoe.

Система visionOS для очков Vision Pro получила поддержку пространственных виджетов и улучшенных аватаров Personas. Была добавлена совместимость с игровыми контроллерами PlayStation VR2 Sense. Компания также упростила использование устройств в корпоративной среде.

Игровой опыт на iPhone централизован в новом приложении Games. Сервисы также обновились. Apple Music теперь предлагает перевод текстов песен. Wallet научился отслеживать заказы не только из Apple Pay, но и из электронной почты.

Все анонсированные обновления операционных систем уже доступны для разработчиков. Публичные бета-версии появятся в следующем месяце. Финальный релиз для всех пользователей запланирован на осень.