Apple планирует запуск обновленного iPhone SE, сообщает Bloomberg. Компания представит устройство уже на следующей неделе, но в продажу оно поступит в конце месяца. Новая версия будет похожа на iPhone 14 и будет включать функцию Apple Intelligence.

Компания не будет проводить презентацию устройства, вместо этого оно будет представлено на сайте.

В издании отметили, что версия, выпущенная в 2022 году, устарела. Это единственный iPhone, в котором до сих пор есть кнопка «Домой» и нет функции распознавания лиц Face ID.

По словам экспертов, новая версия будет похожа на iPhone 14, но будет оснащена Apple Intelligence. Кроме того, новый iPhone SE получит разъем USB-C и чип A18.

Текущая версия iPhone SE стоит $429, что на сотни долларов дешевле iPhone 16, цена которого начинается с $799. Эксперты считают, что стоимость новой модели останется в том же ценовом диапазоне, что и базовые модели Samsung и Google.

По данным Bloomberg, в конце прошлого года продажи устройств Apple снизились на 1%. На конец квартала выручка компании в Китае упала на 11%, но выросла на других развивающихся рынках.

В январе акции Apple упали на 4%, что стало самым большим снижением с 5 августа 2024 года. Поводом стал отчет исследовательской компании Canaly. В нем утверждается, что Apple опустилась на третье место по количеству проданных смартфонов в Китае, уступив лидерство Vivo и Huawei.

Ранее сообщалось, что «Лаборатория Касперского» обнаружила первый вирус, способный похитить информацию с iPhone. Это троян, крадущий данные с фото на зараженных телефонах. Вирус обнаружили как в AppStore, так и в Google Play.