Apple работает над собственным автономным ИИ-агентом, который сможет управлять компьютерами Mac, пользоваться приложениями, посещать сайты и создавать программы от имени пользователя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вакансии компании. Новый продукт должен выйти за пределы возможностей голосового помощника Siri и составить конкуренцию агентам OpenAI и Anthropic. Одновременно Apple намерена усложнить получение полного доступа к компьютерам для сторонних ИИ-систем.

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Согласно описанию вакансии руководителя инженерной команды, Apple планирует создать систему, которая сможет самостоятельно выбирать инструменты для выполнения поставленной задачи. Агент получит возможность переключаться между браузером, приложениями, командной строкой и программными интерфейсами.

Компания также рассматривает использование нескольких специализированных агентов, каждый из которых будет отвечать за отдельную часть задания.

Подобная технология позволит автоматизировать работу, которая сегодня требует постоянного участия пользователя. Например, агент потенциально сможет собрать информацию из нескольких источников, перенести ее в таблицу, подготовить документ и отправить его через почтовое приложение.

В отличие от традиционных голосовых помощников, такие системы самостоятельно определяют последовательность действий и могут корректировать ее в процессе работы.

Часть необходимых технологий Apple уже представила в сентябре 2026 года, когда начала распространение обновленной Siri AI. Ассистент получил возможность анализировать содержимое экрана, искать информацию в переписках и фотографиях, искать информацию в сети и выполнять действия в разных приложениях. Однако новый проект предполагает значительно более широкую автономность, включая работу с программным кодом и непосредственное управление компьютерной средой.

Параллельно Apple пересматривает правила доступа сторонних приложений к macOS. Еще 2 октября компания предупредила разработчиков о предстоящих изменениях механизма Full Disk Access, который позволяет программам получать доступ практически ко всем файлам пользователя. Apple объяснила решение тем, что автономные агенты способны собирать конфиденциальную информацию, включая переписку, документы и историю браузера.

По информации Bloomberg, в macOS 27.3 процедура предоставления расширенного доступа сторонним ИИ-системам станет заметно сложнее. В частности, количество действий, необходимых для настройки полного компьютерного доступа ChatGPT, увеличится с четырех до 14. Apple объясняет ограничения соображениями безопасности, однако они также могут создать дополнительные препятствия для конкурентов, которые развивают собственных агентов для Mac.

Для Apple выход на этот рынок имеет стратегическое значение. Если пользователи начнут поручать большую часть компьютерной работы сторонним ИИ-агентам, именно эти сервисы могут стать основным интерфейсом взаимодействия с приложениями. Собственный агент позволит Apple сохранить контроль над пользовательским опытом и глубже интегрировать искусственный интеллект в программную экосистему компании.

По данным Bloomberg, разработка находится на ранней стадии, а возможный запуск рассматривается на конец 2027 года. Apple пока официально не анонсировала продукт, а вакансию, благодаря которой стало известно о проекте, впоследствии удалили. Также не раскрывается, какие операции агент сможет выполнять непосредственно на устройстве и для каких задач потребуются облачные вычисления.

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