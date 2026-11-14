OpenAI 13 ноября представила ChatGPT Wallet — цифровой кошелек, который позволяет ИИ-агентам оплачивать товары и услуги от имени пользователей. Новая система работает через персональных агентов dots: они могут искать товары, сравнивать предложения, оформлять заказы и проводить платежи. На первом этапе функция доступна совершеннолетним подписчикам ChatGPT Pro в США с банковскими картами местных эмитентов.

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Для использования Wallet достаточно один раз добавить банковскую карту Visa, Mastercard или American Express. После этого пользователь может попросить своего ИИ-агента найти определенный товар и оформить заказ. Перед оплатой система показывает магазин, список товаров, итоговую сумму и карту для списания средств.

Покупатель должен проверить информацию и подтвердить операцию через Face ID, отпечаток пальца или другой предусмотренный механизм защиты.

Главная техническая особенность Wallet заключается в использовании платежных токенов. После подтверждения операции платежная сеть предоставляет временные платежные реквизиты, которые заменяют реальные данные банковской карты. Благодаря этому агент и продавец не получают доступ к исходному номеру карты пользователя.

При этом покупатель сохраняет предусмотренные банком бонусы и возможность оспорить операцию в случаях, которые допускают правила платежной системы.

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OpenAI разработала кошелек совместно с American Express, Mastercard и Visa. Сервис использует существующую платежную инфраструктуру, поэтому магазинам не требуется создавать отдельную систему расчетов.

Однако полноценная работа зависит от совместимости сайтов с ИИ-агентами. Некоторые торговые площадки ограничивают доступ автоматизированных инструментов, а антифрод-системы могут ошибочно блокировать платежи, которые инициирует ИИ.

Для решения этой проблемы OpenAI выпустила руководство Commerce Partner Playbook. Компания рекомендует интернет-магазинам разрешать доступ проверенным ИИ-агентам, предоставлять актуальную информацию о товарах и согласовывать обработку платежей с финансовыми партнерами.

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В числе организаций, которые помогают адаптировать существующую инфраструктуру, OpenAI называет Stripe, Adyen и несколько разработчиков систем защиты от мошенничества.

Запуск Wallet происходит на фоне роста интереса технологических компаний к агентной коммерции. Ранее DoorDash и Uber сообщали, что пока фиксируют сравнительно небольшое количество заказов через ИИ-агентов.

Дополнительным препятствием остается позиция отдельных торговых площадок. Например, Amazon ограничивает использование сторонних агентов на своих сайтах, поскольку развивает собственные инструменты автоматизации покупок.

В перспективе OpenAI планирует расширить самостоятельность агентов. Пользователи смогут заранее устанавливать лимиты расходов, определять разрешенные категории товаров и выбирать временные интервалы для покупок. В пределах этих параметров ИИ сможет проводить операции без отдельного согласования каждого заказа. Пока такая возможность находится в планах, а действующая версия Wallet требует подтверждения каждой транзакции.

По данным OpenAI, еженедельная аудитория ChatGPT достигла 1,2 млрд человек. Многие уже используют сервис для поиска товаров и сравнения цен. Wallet позволяет дополнить этот процесс оплатой внутри одного сценария взаимодействия с ИИ. Однако успешное подтверждение платежа еще не гарантирует оформление заказа: покупателю необходимо получить подтверждение от магазина.

Массовое распространение технологии будет зависеть от готовности торговых площадок принимать автоматизированные заказы и доверия пользователей к финансовым операциям через ИИ.

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