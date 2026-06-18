Apple допустила повышение цен на часть своих устройств из-за резкого подорожания микросхем памяти и компонентов для хранения данных. Об этом генеральный директор компании Тим Кук заявил в интервью The Wall Street Journal.

Laurenz Heymann, Unsplash

По словам Кука, проблема не ограничивается отдельными поставщиками. Производители перенаправляют все больше мощностей на серверное оборудование и инфраструктуру для искусственного интеллекта, из-за чего дефицит памяти усиливается, а цены растут. Изменения уже затронули цепочки поставок электроники.

Кук подчеркнул, что Apple не собирается строить собственные заводы по производству памяти и накопителей. Вместо этого компания готова использовать свои финансовые ресурсы, чтобы закрепить необходимые объемы поставок и снизить риск перебоев.

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Apple пока не уточнила, какие устройства могут подорожать и когда компания пересмотрит цены. Кук ограничился предупреждением о растущей стоимости памяти и других компонентов.

Рост стоимости компонентов приходится на период, когда Apple готовит следующую волну устройств. Среди ожидаемых новинок — первый складной iPhone и обновленные модели линейки Pro, которые, по данным отраслевых источников, компания может представить в ближайшем цикле релизов.

Кук добавил, что Apple рассматривает поставщиков памяти из разных стран. Однако сотрудничество с некоторыми из них может потребовать дополнительных согласований из-за ограничений, связанных с национальной безопасностью.

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