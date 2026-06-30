Apple начала быстрее выпускать обновления безопасности для iPhone, не дожидаясь крупных релизов iOS. В компании объяснили это развитием искусственного интеллекта, который помогает злоумышленникам быстрее искать уязвимости и создавать инструменты для атак. В таких условиях откладывать выпуск готовых исправлений до следующего масштабного обновления становится опаснее.

Laurenz Heymann, Unsplash

О пересмотре подхода к обновлениям безопасности Apple рассказала агентству Reuters. Компания ожидает, что с помощью ИИ злоумышленники смогут быстрее разрабатывать вредоносные инструменты и адаптировать их под обнаруженные уязвимости. Поэтому готовые патчи планируется выпускать сразу, а не придерживать до очередного крупного релиза операционной системы.

Раньше Apple обычно включала исправления безопасности в крупные обновления программного обеспечения. Если у компании не было данных об активном использовании уязвимости злоумышленниками, готовый патч мог оставаться до следующего планового релиза iOS.

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Теперь Apple начала выпускать готовые исправления отдельно, как только они проходят необходимые проверки. Последний пакет обновлений безопасности пользователи получили до выхода более крупного релиза iOS 26.6 — раньше компания могла отложить такие патчи до его публикации.

При этом Apple не обнаружила доказательств того, что недавно закрытые уязвимости уже применялись в реальных атаках. Компания выпускает патчи быстрее не в ответ на конкретный взлом, а как превентивную меру: развитие ИИ может заметно сократить время между обнаружением слабого места и появлением рабочего инструмента для его эксплуатации.

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