Президент США Дональд Трамп объявит о новом этапе сотрудничества с компанией Apple, которая обязалась инвестировать дополнительные $100 млрд в расширение производства в Соединенных Штатах. Об этом Bloomberg сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Тейлора Роджерса, соглашение предусматривает запуск программы по возвращению большей части производственной цепочки Apple на территорию США.

«Сегодняшнее заявление Apple — это еще одна победа нашей обрабатывающей промышленности, которая одновременно поможет вернуть производство критически важных компонентов в США для защиты экономической и национальной безопасности Америки», — сказал он.

Ранее Трамп пригрозил введением 25% пошлин на продукцию Apple, если корпорация не перенесет производство iPhone на территорию США. Генеральный директор производителя гаджетов Тим Кук добивался, чтобы для смартфонов компании были сделаны изъятия из тарифных ограничений — сейчас основная часть производственных мощностей находится в Китае и Индии.

Ранее компания объявила, что планирует потратить $500 млрд в США в течение следующих четырех лет. Деньги потратят на строительство нового завода по производству серверов в Хьюстоне, академии поставщиков в Мичигане и дополнительные расходы на существующих поставщиков в стране. По словам представителя Белого дома, благодаря объявлению, сделанному в среду, совокупные обязательства Apple составят $600 млрд.