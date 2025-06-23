Apple заключила соглашение с кинокомпанией North Road, возглавляемой медиамагнатом Питером Чернином, о выпуске новых фильмов. Эта сделка свидетельствует о растущих амбициях технологического гиганта в Голливуде.

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Согласно договору, Apple получит приоритетное право на новые проекты Чернина, чья компания последние пять лет сотрудничала с Netflix. При этом North Road сохранит возможность производить фильмы, уже находящиеся в разработке для других студий, включая боевик «Apex» с Шарлиз Терон и хоррор «11817» с Вагнером Мура и Гретой Ли, которые вскоре выйдут на Netflix.

Питер Чернин, ранее работавший с Apple над сериалами «Видеть» и «Голая правда», выразил энтузиазм по поводу расширения сотрудничества на кинопроизводство. Он отметил успешный опыт совместной работы, подчеркнув новаторский и поддерживающий подход компании. Их следующий совместный проект — сериал «Главнокомандующий» с Джейсоном Момоа — стартует в августе.

Являясь относительно новым игроком в Голливуде, Apple активно развивает кинобизнес для укрепления позиций своего стримингового сервиса Apple TV+. Несмотря на успех оригинальных сериалов вроде «Тед Лассо» и «Отдел», компания пока не добилась аналогичных результатов в полнометражном кино. Одной из самых амбициозных предстоящих премьер станет фильм «F1» с Брэдом Питтом, который выйдет 27 июня.

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Чернин, имеющий репутацию одного из самых уважаемых медиаинвесторов и продюсеров, ранее занимал руководящие позиции в News Corp. и Fox. Его инвестиционная группа Chernin Group владеет долями в Barstool Sports и аниме-сервисе Crunchyroll, а кинокомпания производит широкий спектр контента — от документальных фильмов до реалити-шоу, включая популярные проекты «Любовь вслепую» и «Ультиматум».

В 2020 году Чернин заключил соглашение с Netflix, в рамках которого были созданы франшиза «Fear Street» и комедия «Назад в игру» с Джейми Фоксом и Кэмерон Диаз. Однако по мере завершения этого контракта продюсер начал искать новых партнеров.

В то время как Netflix сокращает объемы кинопроизводства (хотя и сохраняет лидирующие позиции по количеству выпускаемых фильмов), Apple, напротив, наращивает инвестиции в эту сферу.

В текущем году компания уже выпустила несколько картин, включая боевик «Ущелье» и приключенческий фильм «Источник молодости», которые сразу появились на Apple TV+. Однако фильм о Формуле-1 сначала выйдет в мировом кинопрокате, а лишь затем появится на стриминговой платформе.