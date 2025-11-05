В России сохранилась устойчивая тенденция к росту цен на аренду жилья. Годовой прирост варьируется в зависимости от региона и составляет в среднем от 5% до 15%, пишут «Известия» со ссылкой на ведущие риелторские и аналитические агентства.

В среднем по городам-миллионникам медианная ставка за однокомнатную квартиру достигла 31,5 — 33 тыс. руб. в месяц, что примерно на 15% выше, чем годом ранее.

Наиболее резкий рост рынок демонстрирует в Москве. Минимальный порог вхождения на рынок долгосрочной аренды в «старой» Москве вырос до 44 тыс. руб. В III квартале 2025 года средняя стоимость съемного жилья в столице достигла исторического максимума в 115 тыс. руб., показав рост на 23% за квартал. Наибольший годовой рост (до 15%) зафиксирован в Центральном и Западном административных округах.

В то же время средняя цена аренды «однушки» в Санкт-Петербурге составляет 42,7 тыс. руб. В пятерку самых дорогих для аренды городов также вошли Казань (36,4 тыс.), Екатеринбург (35,5 тыс.) и Нижний Новгород (34 тыс. руб.). Наиболее доступное жилье — в Воронеже, Волгограде и Омске, где аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 22–24 тыс. руб.

Несмотря на рост, его темпы в 2025 году заметно ниже, чем в 2023−2024 годах, когда цены взлетали на 22−23%. Это связано с увеличением предложения на рынке, которое в 2025 году выросло на 30−40% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшим спросом продолжают пользоваться компактные однокомнатные квартиры площадью 30−40 кв. м, что делает их наиболее ликвидными. Особенно остро дефицит ощущался в пиковые периоды — августе и сентябре, когда на рынок выходили студенты и трудовые мигранты.

На текущий момент аренда в крупных городах остается значительно более выгодной, чем оформление рыночной ипотеки. Ежемесячный платеж по классической ипотеке может в 2,5 раза и более превышать стоимость аренды аналогичной квартиры. Переплата по такому кредиту за 30 лет может в 4−5 раз превысить первоначальную стоимость жилья.

Исключением является льготная семейная ипотека (около 6% годовых), где при определенных условиях ежемесячный платеж становится сопоставим с арендной платой, делая покупку привлекательной для семей с детьми.

Эксперты ожидают, что до конца 2025 года резкого роста цен на аренду не произойдет. Напротив, в городах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга стоимость может начать снижаться. В 2026 году эта тенденция сохранится в регионах, а в двух столицах арендные ставки, вероятно, стабилизируются по мере дальнейшего снижения ключевой ставки и удешевления ипотеки.