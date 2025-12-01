На рынке аренды жилья в крупных российских городах к началу декабря 2025 года сформировалась четкая тенденция к снижению цен. После многолетнего роста стоимость съемного жилья начала падать, что эксперты связывают со сдвигом баланса спроса и предложения, пишут «Ведомости».

Freepik

За последний квартал среднее падение ставок аренды составило 5–10%, а в отдельных сегментах и локациях достигло 15%. Наиболее заметно подешевело жилье в Москве и Санкт-Петербурге: средняя стоимость однокомнатной квартиры опустилась до 65–70 тыс. и 45–50 тыс. рублей в месяц соответственно.

В городах-миллионниках, таких как Екатеринбург и Новосибирск, снижение составило 8–12%, а цены стабилизировались на уровне 30–35 тыс. рублей. В малых населенных пунктах тренд менее выражен из-за низкой ликвидности рынка.

Ключевым фактором стал избыток предложения: собственники активнее выставляют квартиры на сдачу на фоне неопределенности на рынке продаж и стремления к стабильному доходу. Параллельно спрос со стороны арендаторов сократился из-за снижения мобильности населения и оттока жителей из крупных городов.

Прочитайте также География ипотеки в России: где быстрее накопить на жилье

Изменилась и структура спроса: растет популярность более экономичных форматов (комнаты, совместная аренда), что усиливает давление на цены в премиальном сегменте.



Аналитики ожидают продолжения снижения арендных ставок в ближайшие месяцы. Этому будут способствовать сохранение высокого предложения, потенциальная коррекция ипотечных программ и умеренный рост доходов населения. Однако резкого обвала цен не предвидится, так как их нижний порог задают обязательные расходы собственников (налоги, коммунальные платежи, обслуживание).

Сложившаяся конъюнктура благоприятна для арендаторов, но ставит под вопрос доходность инвестиций в арендное жилье. В ответ рынок вынужден адаптироваться: собственники предлагают скидки за долгосрочную аренду, включают в стоимость коммунальные услуги и улучшают качество ремонта.

Прочитайте также В России зафиксирован рекордный спад ввода нового жилья

Государство пока не вмешивается в ценообразование, предоставляя участникам рынка самостоятельно искать баланс интересов. В долгосрочной перспективе стабилизация возможна при восстановлении спроса и общей экономической нормализации.