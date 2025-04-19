В древнеримском городе Помпеи в Италии был обнаружен роскошный спа-комплекс, который 2 тыс. лет находился под несколькими метрами тепла и застывшей вулканической лавы, сообщает CNN.

Около полудня в 79 г. н. э. началось извержение Везувия. Кому-то из жителей удалось спастись бегством, остальные погибли. В течение столетий после этого Помпеи были в значительной степени забыты, пока в середине 1700-х годов не начались масштабные раскопки.

«Это место настолько обширно, и за 2,5 века здесь было раскопано 13 тыс. помещений», — сказал директор объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО города Помпеи Габриэль Цухтригель.

Но есть и новые открытия. Последнее из них — роскошный спа-комплекс, включающий кальдарий (горячая комната), тепидарий (теплая комната) и фригидарий (комната с бассейном с холодной водой). И банкетный зал.

Археологи предполагают, что владельцем был богатый бизнесмен, ставший политиком, проводивший время за возлияниями и обедами, налаживанием связей и плетением интриг.

«Это немного похоже на Мар-а-Лаго, – говорит археолог, руководящий раскопками в Помпеях Габриель Цухтригель. — Это не совсем общественное место, но в некоторые моменты люди приглашали заинтересованных лиц, потенциальных сторонников и друзей».

На момент извержения спа-комплекс находился на реконструкции. Сейчас он выглядит как современная строительная площадка с плиткой, кирпичами и гравием, разбросанными вокруг, но это были материалы, оставленные строителями 1946 лет назад.

Одна из причин, по которой Помпеи так хорошо сохранились, заключается в том, что когда произошло извержение Везувия, он был покрыт застывшей лавой.