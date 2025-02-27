Американская архитектурная студия The Ranch Mine завершила строительство The Lumen House — свадебного комплекса, состоящего из минималистичной свадебной беседки и других оригинальных сооружений. Он располагается на участке площадью 29 акров (12 га) в Кливленде, небольшом городке в штате Северная Каролина. Команда использовала аграрный контекст, чтобы создать «современную интерпретацию амбаров фермы», на территории которой расположен объект.

Комплекс включает в себя два здания, соединенных верандой. Их общая площадь составляет 419 кв. м.

Место принадлежит основательнице Lumen Development Брит Лукос, которая с 2023 года сотрудничает с аризонским архитектурным бюро The Ranch Mine. Идея заключалась в том, чтобы создать современную свадебную локацию в сельской местности.

Чтобы избежать перерывов в работе, что особенно важно в случае реконструкции локаций для проведения мероприятий, команда выбрала прочные материалы, не требующие особого ухода.

Одно из зданий облицовано белыми цементными плитами и штукатуркой, а другое — черным кирпичом. Оба имеют стальные колонны и металлическую крышу со стоячим фальцем.

Каждое строение имеет свои задачи, но при этом «вместе они создают гармоничный архитектурный ансамбль». В здании, облицованном кирпичом, разместились зал и бар, напоминающие оранжерею, а также подсобные помещения, такие как кухня и склад.

Там использовано специальное стекло, часто применяемое в небоскребах. Оно позволяет круглый год поддерживать в помещении комфортную температуру. Белое строение вмещает просторный зал для мероприятий с большой стеклянной стеной, которая является фасадом здания. В нем также находятся две гардеробные и внутренний двор.

Внутри бетонный пол и белые или черные стены. Дизайнерские элементы были сведены к минимуму, чтобы дать людям возможность «привнести свой собственный стиль, сохраняя при этом тесную связь с природой».

Снаружи находится двусторонний камин и лужайка. На краю газона располагается самая знаковая деталь комплекса — минималистичная арка, которая служит символичным фоном для свадебных церемоний.

Арка, разработанная компанией The Ranch Mine, была задумана «как скульптурная интерпретация дома». Она олицетворяет собой место, где пара начинает свое совместное путешествие.

«Дом — это исток всего сущего, фундамент, на котором разворачивается жизнь, поэтому он является подходящим символом для обозначения начала новой главы жизни молодоженов.

Ранее финская студия JKMM Architects спроектировала «миниатюрный город» на месте бывшего стадиона «Таммела» 1930-х годов в Тампере. Он больше не пригоден для использования и был разобран, а его старые конструкции и освещение были повторно задействованы на близлежащих игровых площадках. Теперь на его месте под одной крышей разместились футбольное поле, жилые дома и торговые павильоны.