Финская студия JKMM Architects спроектировала «миниатюрный город» на месте бывшего стадиона «Таммела» 1930-х годов в Тампере. Он больше не пригоден для использования и был разобран, а его старые конструкции и освещение были повторно задействованы на близлежащих игровых площадках. Теперь на его месте под одной крышей разместились футбольное поле, жилые дома и торговые павильоны.

В 2014 году хельсинкская студия JKMM Architects выиграла конкурс на строительство стадиона «Таммела», поскольку он уже не соответствовал требованиям футбольной лиги. Победивший проект получил прозвище «Хаттутемпу» или «Хет-трик» за сочетание трех типологий.

Проект включает в себя футбольное поле под открытым небом, окруженное пятью жилыми кварталами и торговым центром, спроектированным с учетом городской среды.

Основатель JKMM Самули Миеттинен называет стадион миниатюрным городом, который выполняет множество функций. «Характер здания адаптируется к геометрии и масштабу городского пространства» — подчеркнул он.

Чтобы не затенять соседнюю школу, стадион спроектирован таким образом, что жилые кварталы находятся на восточной и западной сторонах участка. Все жилые блоки, кроме самых высоких, отвернуты от поля, чтобы из них открывался вид на город.

Они соединены покатой крышей на больших колоннах из бетона и стали. Получившаяся дугообразная конструкция позволила создать зоны для зрителей вдоль более высоких краев стадиона.

Но нижнему краю расположены дополнительные зоны отдыха, защищенные двумя узкими изогнутыми навесами, которые Миеттинен описывает как «очаровательную улыбку» на горизонте города.

По словам архитекторов JKMM, благодаря такому проекту с каждого места на стадионе Таммела открывается «беспрепятственный вид на поле».

Жилые дома, облицованные светлым кирпичом, разделены балконами с желтой окантовкой и имеют общие террасы на крыше. При этом в конструкции стадиона преобладает бетон, а его северная и южная стороны имеют стеклянные стены, которые создают обзор на всю площадку.

Напомним, что архитектурные студии HOK и CF Møller Architects завершили капитальный ремонт сферической арены Avicii в Стокгольме. Гигантский шар из стали, бетона и стекла, являющийся вторым по величине сферическим сооружением в мире после MSG Sphere в Лас-Вегасе, после модернизации превратился в современную многофункциональную арену.