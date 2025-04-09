Музей «Остров науки» от студии SMAR Architecture призван стать центральным элементом общественной инфраструктуры острова Нямунас в литовском Каунасе. Его дизайн повторяет существующий рельеф, тем самым объединяя городскую среду и окружающий ландшафт, а крыша музея играет двойную роль — экологическую и утилитарную.

Здание окружают зеленые насаждения, а на крыше самого музея расположились круглые отверстия, представляющие собой смотровые площадки. Эти элементы не только расширяют функционал, но и усиливают пространственную интеграцию между строением и разбитым вокруг парком.

Наклонный верхний диск отражает естественный свет внутрь здания днем и подсвечивается в ночное время, создавая визуальную идентичность музея. Этот элемент также помогает регулировать температуру в помещении и выступает в качестве знакового ориентира в городском пейзаже. Общая площадь «Острова науки» составляет 15 тыс. кв. м.

Архитектурная студия SMAR подчеркивает акцент музея на науках об окружающей среде. Его интерьер делится на две основные зоны: переднюю, которая выполняет функцию выставочного и общественного пространства и заднюю часть, где расположены лаборатории и административные офисы.

В отличие от традиционных планировок, служебные зоны в музее спроектированы таким образом, чтобы в них проникал дневной свет и обеспечивалась визуальная связь с прилегающим парком. Это позволяет поддерживать рабочую среду с доступом к природным элементам.

Здание способствует экологической грамотности благодаря пространственному и климатическому взаимодействию. Общая планировка и подход к выбору материалов направлены на сближение между природой, архитектурой и научными исследованиями.

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В Китае для создания музея полезных ископаемых использовали старые шахтные тоннели. Наземная часть проекта Atelier XÜK представляет собой группу из пяти пересекающихся блоков с узкими проемами между фасадами, образующими входы. Каждый из них покрыт глазурованной плиткой, окрашенной в цвета глины и руды, которые раньше добывали в шахте.