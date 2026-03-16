Международная компания Nebius Group NV (бывшая Yandex NV) Аркадия Воложа объявила о подписании пятилетнего соглашения с Meta Platforms*, по которому к 2027 году социальная сеть получит выделенные вычислительные мощности для искусственного интеллекта на сумму $12 млрд в нескольких дата‑центрах.

По условиям договора, Meta* также сможет приобрести дополнительные мощности на сумму до $15 млрд, которые Nebius планирует развернуть в ближайшие пять лет и которые не будут проданы другим клиентам. Таким образом, общая стоимость контракта может достигнуть $27 млрд, уточнили в Nebius.

Nebius относится к так называемым «неооблачным» компаниям, предоставляющим облачные вычислительные мощности и инфраструктуру как услугу (IaaS) другим технологическим компаниям. Для своей ИИ‑инфраструктуры компания использует процессоры Nvidia, обеспечивая высокую производительность вычислений.

В ноябре Nebius подписала контракт с Meta* на сумму $3 млрд. Эта сделка стала одной из крупнейших в секторе ИИ‑инфраструктуры в 2025 году и укрепила позиции Nebius среди ведущих мировых поставщиков облачных услуг для искусственного интеллекта.

В январе Meta Platforms* объявила о заключении 20-летних контрактов на закупку электроэнергии у трех атомных электростанций компании Vistra в центральных штатах США, а также о партнерстве с двумя компаниями для разработки проектов малых модульных реакторов.

*Meta — запрещена на территории России и признана экстремистской

