Компания Nebius (бывшая нидерландская Yandex N. V., материнская компания «Яндекса»), специализирующаяся на облачных решениях и инфраструктуре для искусственного интеллекта, объявила о подписании пятилетнего контракта с Meta* Platforms на сумму около $3 млрд. Сделка стала одной из крупнейших на рынке ИИ-инфраструктуры в 2025 году и укрепила позиции Nebius среди глобальных поставщиков облачных услуг для искусственного интеллекта.

Согласно отчету за третий квартал 2025 года, выручка Nebius выросла на 355%, до $146,1 млн. Однако стремительное расширение бизнеса сопровождалось ростом инвестиций: капитальные затраты составили $955,5 млн против $172,1 млн годом ранее. Чистый убыток компании увеличился до $100 млн по сравнению с $39,7 млн в третьем квартале 2024 года.

Для сравнения, «Яндекс» за третий квартал 2025 года отчитался о выручке в 366,1 млрд руб. (~$4,5 млрд) с ростом на 32% год к году.

Nebius объясняет отрицательную рентабельность активными вложениями в развитие дата-центров и закупку графических процессоров (GPU) для обслуживания растущего спроса на ИИ-мощности. Теперь компания планирует достичь годового объема выручки в $7–9 млрд к концу 2026 года.

На осень 2025 года рыночная капитализация Nebius Group N. V. составляет около $28 млрд, тогда как стоимость «Яндекса» оценивается в диапазоне от $5 до $15 млрд. Даже по верхней границе оценок российская компания уступает нидерландской почти в два раза, а по нижней — более чем в пять раз.

Контракт с Meta* стал вторым крупным соглашением Nebius с глобальными ИТ-игроками. Ранее компания заключила аналогичное партнерство с Microsoft на сумму около $17,4 млрд. Как отмечают в Nebius, спрос на их вычислительные мощности превышает текущие возможности инфраструктуры, и часть контрактов ограничена доступными ресурсами.

Nebius была основана в 2022 году как технологическое подразделение Yandex Cloud, но в 2023-м выделилась в отдельную компанию со штаб-квартирой в Амстердаме. Новая структура была создана после корпоративной реструктуризации Yandex N. V., в рамках которой международные активы были отделены от российского бизнеса.

Компания сосредоточилась на развитии облачных решений для обучения и развертывания больших языковых моделей, обработки данных и создания инфраструктуры для генеративного ИИ. Основные центры обработки данных Nebius расположены в Финляндии, Нидерландах и Исландии, а клиенты компании включают технологические корпорации, исследовательские институты и ИИ-стартапы.

В 2024–2025 годах Nebius активно инвестировала в строительство дата-центров нового поколения и развитие проприетарных систем охлаждения GPU-кластеров. Компания позиционирует себя как европейского поставщика инфраструктуры для крупных языковых моделей и решений в сфере генеративного ИИ, конкурирующего с Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

