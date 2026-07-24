Российская группа «Арнест» приобретет бизнес Reckitt Benckiser по производству бытовой химии, включая продукцию под брендами Vanish, Finish и Calgon. Закрытие сделки запланировали на вторую половину 2026 года, ее финансовые условия стороны не раскрыли.

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Вместе с бизнесом «Арнест» получит производственный комплекс в Московской области, выпускающий продукцию под марками Air Wick, Finish, Vanish, Tiret, Calgon, Cillit Bang и Woolite. В сделку также войдут права на интеллектуальную собственность, принадлежавшие российским структурам британской компании.

По итогам 2025 года продаваемое подразделение обеспечило около 1% совокупной выручки Reckitt. Полностью уходить из России компания не планировала. Она сохранит бизнес товаров для здоровья, продолжив развивать линейки безрецептурных препаратов, медицинских изделий и средств интимной гигиены.

Для «Арнеста» Reckitt уже была давним партнером. Около пяти лет российская группа выпускала продукцию британской компании по контракту. После закрытия сделки «Арнест» расширит бизнес средств для ухода за домом, где в ее портфель уже входили бренды «Доместос», «Сиф», Arluni, Symphony, «Сияние», Barfin и другие.

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Старший вице-президент «Арнеста» Владимир Гурьянов сообщил, что около 400 сотрудников приобретенного бизнеса сохранят рабочие места и продолжат работу в составе группы.

Reckitt объявила о сокращении присутствия в России еще в 2022 году, однако долгое время не раскрывала возможную судьбу своих активов. Весной 2026 года СМИ сообщали об интересе к подразделению со стороны структур Виктора Харитонина. Инвестиционный банкир Иван Пешков оценивал его стоимость с учетом долгов в 30–40 млрд руб.

Покупка бизнеса Reckitt продолжит серию крупных приобретений «Арнеста» на российском рынке. С 2022 года группа пополнила портфель российскими активами Unilever, Oriflame, Heineken и Avon, а в 2026 году приобрела права на бренд шампуней Timotei.

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