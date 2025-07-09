Авиакомпания Emirates подписала меморандум о взаимопонимании с платформой Crypto.com для интеграции сервиса Crypto.com Pay в свою систему платежей. Запуск ожидается в 2026 году, с соблюдением строгих стандартов безопасности и нормативных требований.

Emirates

Церемония подписания прошла в Дубае в присутствии председателя и генерального директора Emirates Airline & Group шейха Ахмеда бин Саида Аль Мактума и главного финансового директора Emirates Майкла Дёрсама. Документ подписали заместитель президента и главный коммерческий директор Emirates Аднан Казим и президент по операциям Crypto.com в ОАЭ Мохаммед Аль Хаким.

Аднан Казим отметил, что партнерство с Crypto.com отражает стремление Emirates отвечать запросам клиентов и привлекать молодую, технологически подкованную аудиторию. Президент и операционный директор Crypto.com Эрик Анзиани добавил, что интеграция с Emirates придаст импульс индустрии цифровых активов и позволит предложить клиентам инновационные финансовые решения.

Компании также планируют совместные маркетинговые кампании для продвижения криптоплатежей. Партнерство поддерживает стратегию Дубая стать глобальным центром криптовалют. В эмирате уже принимают криптовалюту в недвижимости, телекоммуникациях и других секторах.

В середине мая департамент финансов Дубая (DOF) и платформа Crypto.com подписали меморандум о взаимопонимании, разрешающий оплату государственных услуг криптовалютами.