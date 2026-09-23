Часть расходов на поддержку новых российских самолетов могут переложить на авиапассажиров. Власти обсуждают специальный сбор, который добавят к стоимости билета. Один из вариантов предполагает до 500 руб. на внутренних рейсах и до 1 тыс. руб. на международных. Собранные средства хотят направлять на лизинг и эксплуатацию отечественных лайнеров.

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Схему обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех», сообщили «Коммерсанту» источники. Параметры пока предварительные. В другом рассматриваемом варианте сбор может достигать 700 руб. на внутренних рейсах и 2 тыс. руб. на международных. Администрировать его может Минтранс.

При сохранении пассажиропотока на уровне 2025 года сбор сможет приносить десятки миллиардов рублей ежегодно. За прошлый год российские авиакомпании перевезли 81,45 млн пассажиров на внутренних рейсах и 27,4 млн — на международных. При ставках 500 и 1000 руб. соответственно сбор дал бы около 68,1 млрд руб. за год.

Собранные деньги хотят распределять между несколькими участниками программы. Лизинговым компаниям за их счет предполагается компенсировать разницу между реальной стоимостью российских самолетов и ценой, по которой перевозчики получают их на льготных условиях. Авиакомпаниям могут возмещать часть дополнительных расходов в первые годы эксплуатации, в том числе затраты на топливо.

Необходимые расходы растут вместе со стоимостью самих самолетов. Цена МС-21 для «Аэрофлота» с 2023 года увеличилась на 72%, до 5,33 млрд руб. SJ-100 за тот же период подорожал до 3,78 млрд руб., а Ту-214 — почти вдвое, до 6 млрд руб. В июле государство дополнительно направило 115 млрд руб. из ФНБ на льготный лизинг отечественных лайнеров.

При этом сбор предлагают использовать как временную меру. В отрасли рассчитывают, что увеличение серийного выпуска и экспортные поставки после 2030 года помогут снизить себестоимость самолетов. Если производство станет дешевле, необходимость в отдельном сборе может исчезнуть.

Для пассажиров все будет зависеть от того, насколько новый сбор увеличит конечную стоимость билета. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что собранные средства могут снизить будущие лизинговые платежи. В таком случае часть нагрузки фактически будет не дополнительной, а перенесенной во времени.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко предупреждает о риске снижения спроса. По его словам, на первых этапах эксплуатация новых самолетов может обходиться дороже, поэтому дополнительные расходы разумнее распределять между государством, производителями, лизингодателями и перевозчиками. Если полностью переложить их на цену билета, это может сократить пассажиропоток и вслед за ним выручку авиакомпаний и аэропортов.

Окончательная схема пока не утверждена. Минтранс, Минпромторг и «Ростех» не раскрыли ни итоговый размер возможного сбора, ни порядок его взимания.

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