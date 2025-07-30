Сервис «Авито Недвижимость» подвел итоги работы рынка коммерческой недвижимости столичного региона за первые шесть месяцев 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Согласно представленным данным, выбор офисных помещений для покупки увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом интерес к таким объектам вырос на 12%.

Наиболее значительный рост предложения зафиксирован в складском сегменте — 97%, тогда как спрос на склады увеличился на 34%. В сегменте торговой недвижимости также отмечен рост: предложение выросло на 10%, а спрос — на 2%.

В офисном сегменте предложение объектов для продажи достигло 6 773 единиц, что на 41% превышает показатели первого полугодия 2024 года. При этом количество офисов, доступных для аренды, сократилось на 16%, составив в среднем 29 163 объекта. Несмотря на преобладание арендных предложений в общей структуре, их доля за год несколько уменьшилась.

В складском сегменте зафиксирован значительный рост предложения: на 97% в категории продажи и на 42% — в аренде. Спрос на покупку складских помещений увеличился на 34%, тогда как интерес к аренде вырос на 6%. Наибольшим спросом пользовались крупные объекты площадью свыше 1 тыс. кв.м, составившие 47% от общего числа запросов.

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Аналитики Parametr отметили, что спрос на объекты light industrial в 18 раз превысил текущую вакансию на рынке. Основными арендаторами таких помещений выступили производители (53%) и предприятия розничной торговли (20%). Доля инвесторов в этом сегменте удвоилась, достигнув 20%.

В торговом сегменте предложение объектов для продажи увеличилось на 2%, тогда как количество доступных для аренды помещений сократилось на аналогичную величину. Интерес к покупке торговой недвижимости вырос на 10%, в то время как спрос на аренду снизился на 5%.

Специалисты Nikoliers сообщили, что за отчетный период в России введено 203 тыс. кв.м качественных торговых площадей при годовом прогнозе в 705 тыс. кв.м. Уровень вакантности в Москве и области составил 7,6%.

Эксперты обратили внимание на изменение потребительских предпочтений, в частности, растущий интерес молодой аудитории к многофункциональным пространствам, сочетающим торговые, гастрономические и развлекательные форматы.