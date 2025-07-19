Сервис «Авито Недвижимость» представил редакции «Инка» подборку самых роскошных загородных домов в Московской области, выставленных на продажу. В числе предложений — особняки с частными СПА-комплексами, теннисными кортами и эксклюзивной отделкой из натурального камня и ценных пород дерева.

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Среди представленных объектов — трехэтажная резиденция на Калужском шоссе стоимостью 5,5 млрд руб. Особняк площадью 3 тыс. кв. м расположен на участке 60 соток и отличается изысканной отделкой из натурального мрамора, оникса и ценных пород дерева.

Внутреннее пространство включает парадные зоны, бильярдную, СПА-комплекс с бассейном и хамамом, а также приватные апартаменты с домашним кинотеатром.

На Рублево-Успенском направлении представлено несколько премиальных объектов. Четырехэтажный особняк площадью 1,5 тыс. кв. м за 3 млрд руб. выполнен в неоклассическом стиле по проекту итальянского архитектора.

Еще одно предложение за аналогичную стоимость — резиденция в дворцовом стиле XVIII века площадью 2 тыс. кв. м с винным погребом, кинотеатром и ландшафтным парком с прудом.

Также в подборку вошел трехэтажный дом на 28 сотках стоимостью 2,1 млрд руб. Объект площадью 900 кв. м включает отдельный СПА-комплекс, апартаменты для персонала и гараж на четыре машины.

Завершает подборку неоклассический особняк за 2 млрд руб. с мансардой, теннисным кортом и авторским дизайном интерьеров. Резиденция площадью 1 тыс. кв. м предлагает полный набор премиальных удобств — от частного кинотеатра до персонального СПА.